고창 선거자금·건설 유착 의혹 확산...시민사회 “이 전 국장 구속 수사하라”

“카톡·문자 지우고 바꿔” 녹취록도 파문...폭행 논란까지 겹치며 지역사회 ‘충격’

고창군청 전경.

전북경찰청 반부패수사대가 고창지역 선거자금 및 건설업계 유착 의혹에 대한 수사를 이어가는 가운데, 지역 시민사회가 이 모 전 고창군 경제국장을 둘러싼 각종 의혹과 폭행 논란에 대해 “성역 없는 전면 수사”를 촉구하고 나섰다. 단순 개인 비위 차원을 넘어 선거·행정·건설업계가 얽힌 지역 권력 구조 전반을 규명해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

고창지역 시민단체와 일부 정치권 인사들에 따르면 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 당시 특정 건설업체 관계자가 선거캠프 핵심 인사들에게 거액의 정치자금과 금품을 전달했다는 의혹이 제기되고 있다. 이 과정에서 현 고창군수 측근으로 알려진 이 전 국장과 일부 관계자들의 이름이 거론되면서 지역사회 파장이 확산되는 분위기다.

특히 정치자금 제공과 수표 환전 과정의 자금세탁 의혹을 받고 있는 A건설 대표 박 모 씨가 최근 전북경찰청에서 수차례 강도 높은 조사를 받은 것으로 알려지면서 수사 확대 여부에 관심이 집중되고 있다. 경찰은 휴대전화 확보와 금융거래 분석, 수표 추적 및 디지털 포렌식 등을 통해 자금 흐름을 확인 중인 것으로 전해졌다.

논란은 지난 7일 유튜브 채널 ‘뉴탐사’ 방송에서 공개된 녹취 내용으로 더욱 증폭됐다. 공개된 녹취에서 이 전 국장으로 지목된 인물은 박 대표에게 “핸드폰 바꿀 때 카톡하고 문자는 지우고 바꿔야 해”라고 말한 것으로 소개됐다. 또 다른 녹취에서는 박 대표의 배우자가 이 전 국장에게 “○○이 2000, 실장님 7000 그거 돌려주세요. 마지막으로 말씀드리는 거예요”라고 말하자 이 전 국장이 “네 그래요. 하여튼 알겠습니다”라고 답변하는 내용도 공개돼 지역사회에 적지 않은 충격을 주고 있다.

시민사회는 해당 녹취 내용이 단순 사적 대화가 아니라 선거자금 수수 의혹과 조직 운영 의혹의 핵심 단서가 될 수 있다고 보고 있다. 특히 이 전 국장이 공직 퇴직 이후에도 민간 개발회사를 설립하고 단기간에 수억원의 이득을 취하고, 고창군 투자유치 관련 업무 등을 맡으며 지역 개발사업과 행정 현안에 상당한 영향력을 행사하는 등 비선 실세 역할을 해왔다는 평가가 지역 정가 안팎에서 꾸준히 제기돼 왔다.

일부 시민단체는 “사실상 선거 전략과 조직 운영 전반에 깊숙이 개입했던 인물이 각종 개발사업과 건설업계 인맥의 중심에 있었다는 의혹 자체가 심각한 문제”라며 “선거 이후 각종 인사와 수의계약, 지역 이권 구조까지 연결된 것 아니냐는 의심이 지역사회에 퍼지고 있다”고 주장했다.

여기에 최근 폭행 논란까지 불거지며 지역사회의 갈등은 더욱 격화되는 양상이다. 지난 부안면민의 날 행사장 인근에서는 고창군의회 의원과 이 전 국장 간 물리적 충돌 논란이 발생해 현재 경찰 수사가 진행 중이다.

해당 군의원 측은 “이 전 국장이 욕설과 함께 우산으로 가슴 부위를 밀치고 이마를 가격했으며 선거운동까지 방해했다”고 주장하며 특수폭행 및 공직선거법 위반 혐의로 고소장을 제출한 상태다. 해당 군의원은 “정당한 선거운동을 하려 했으나 물리적으로 제지당했고 정신적·신체적 피해까지 입었다”며 병원 치료 사실도 주장하고 있다. 또 현장 CCTV에는 위협적 행동 장면이 담겨 있다며 정보공개 청구도 진행 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 현재 CCTV 분석과 참고인 조사 등을 통해 정확한 경위를 파악 중이며 공직선거법 적용 여부도 함께 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

하지만 지역 시민사회는 이번 사건을 단순 폭행 시비나 개인 일탈 문제로 축소해서는 안 된다고 지적한다. 한 시민사회 관계자는 “현재 제기되는 의혹은 특정 개인의 문제가 아니라 선거와 건설업계, 공직사회, 지방권력이 서로 얽힌 구조적 문제라는 비판이 많다”며 “지역사회 신뢰를 회복하려면 자금 흐름과 배후 관계, 외압 여부까지 철저히 밝혀야 한다”고 주장했다.

또 다른 시민단체 관계자는 “건설사 대표에 대한 조사는 여러 차례 진행된 것으로 알려졌지만 핵심 거론 인물들에 대한 직접 조사 여부는 여전히 불투명하다”며 “경찰은 더 이상 눈치 보지 말고 이 전 국장을 구속 수사하여 진실의 실체를 규명해야 한다”고 말했다.

정치권 안팎에서도 이번 사안을 둘러싼 시각은 엇갈린다. 일부에서는 “확인되지 않은 의혹과 유튜브 방송 내용을 토대로 정치적 공세가 과도하게 이뤄지고 있다”는 반응을 보이고 있지만, 다른 한편에서는 “지역 권력형 비리 의혹에 대해선 성역 없는 수사가 반드시 필요하다”는 목소리가 커지고 있다.

한편 이번 사건과 관련해 거론된 인물들에 대한 혐의는 아직 법원 판단이 이뤄지지 않았으며 경찰 수사 역시 진행 단계다. 향후 수사 결과에 따라 사실관계와 법적 책임 여부가 달라질 가능성이 있다.

고창=박현표 기자

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