천호성 전북교육감 후보 "특별감찰위 도입"…반부패 공약 발표

[연합뉴스 자료사진]

천호성 전북도교육감 후보가 22일 특별감찰위원회 설치를 뼈대로 한 반부패 공약을 발표했다.

천 후보는 이날 "특별감찰위는 외부 전문가가 참여하는 교육감 직속의 합의제 기구로, 교육감실 비서진과 간부 공무원을 대상으로 공직자윤리법, 청탁금지법, 이해충돌방지법 등의 위반 행위를 엄격히 감찰한다"고 설명했다.

이와 함께 채용·승진 비리 연루 시 즉시 퇴출하는 '원스트라이크 아웃제'를 도입하고, 측근들이 비위 의혹으로 수사를 받게 되면 서둘러 사직하는 '꼼수 사퇴'를 차단하기로 했다.

학교 보급 물품이나 기자재를 조달할 때는 학교의 자율적 구매 권한을 최대한 보장해 대규모 공동구매나 공동입찰 과정에서 발생할 수 있는 특혜 및 부패를 근절하기로 했다.

천 후보는 "전북 교육의 신뢰를 회복하는 첫걸음은 최고위층의 기득권을 내려놓고 감시를 자청하는 데 있다"며 "반부패 공약을 통해 교육행정의 도덕성을 회복하고 청렴한 공직사회를 실현하겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지