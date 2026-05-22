김관영 전북지사 후보 "李대통령의 최대 리스크는 정청래"

무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보가 22일 전북도의회에서 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당에서 제명된 무소속 김관영 전북도지사 후보는 22일 "이재명 대통령의 최대 리스크는 민주당 정청래 대표"라고 직격했다.

그는 이날 전북도의회에서 열린 공약 발표 기자회견 중 '민주당을 상대로 어떤 선거 전략을 짜느냐'는 질문을 받고 "민주당과 정부, 청와대가 하나가 되면 더 강한 힘을 발휘할 거라고는 하지만, 지금 당·정·청이 원활하게 잘 이뤄지고 있느냐"며 이같이 밝혔다.

김 후보는 "대통령과 정 대표의 협조 체제가 잘 안 되고 있다"며 "알만한 사람들은 다 알고, 언론들도 다 안다. 서울 여의도에도 소문 다 났다"고 덧붙였다.

이어 "전북의 여러 사업은 도지사가 주도하는 것도 있지만 지역 국회의원들이 국회에서 일하며 돕는다"며 "도지사가 민주당에서 무소속으로 바뀐다고 국회의원이 바뀌느냐. 국회의원은 본인의 일을 정상적으로 진행하면 되는 것"이라고 말했다.

이는 무소속인 자신이 당선되더라도 지역의 민주당 국회의원들이 지역 발전을 위한 본연의 일을 제대로 수행하면 전북의 발전에 문제가 없을 거라는 생각을 피력한 것으로 보인다.

기자회견에 앞서 조우한 박지원(전남 해남·완도·진도) 의원에 대해서는 "(2016년) 박 의원이 국민의당 원내대표일 때 제가 원내수석부대표로 같이 일한 경험이 있고, 오랫동안 신뢰를 바탕으로 정치적 행보를 해왔다"며 "아까 (박 의원이) 제 등을 툭툭 두드리면서 '열심히 하라'고 한 것이 모든 것을 상징한다"고 말했다.

김 후보는 "박 의원은 지난달 제가 (출마 여부에 관해) 많이 고민할 때 '도지사 출마 안 하면 안 되냐'는 취지의 말을 해준 분"이라면서 "출마를 결정한 이상 좌고우면하지 않고 도민들에게 마지막 판단을 구하도록 하겠다"고 덧붙였다.

앞서 박 의원은 민주당 이원택 전북도지사 후보와 도의회에서 기자간담회를 열고 "이재명 대통령과 직접 소통하는 이원택이 선출돼야 전북의 미래, 새만금의 미래를 위한 최선"이라고 밝혔다.

박 의원은 또 김 후보를 향해 "2년만 참았으면 김관영의 미래도, 전북의 미래도 참 좋은 방향으로 갔을 것"이라며 "왜 2년을 참지 못했는지 원망스럽다"고 말했다.

김 후보는 이날 ▲ 전북형 반할주택 확대 공급 ▲ 햇빛 기본소득 도입 ▲ 청년 정책 벤처 지원 ▲ 국립현대미술관 전북관 설립 ▲ 어르신 버스비 지원 ▲ 장애 아동 돌봄서비스 확대 ▲ 공공 반려동물 진료서 설치 등 민생·복지 공약도 발표했다.

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