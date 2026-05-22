“익산로컬푸드, 지금 있을 수 없는 일들이 벌어지고 있습니다”

익산로컬푸드 정상화 비대위, 현 조합 집행부 각성 및 투명한 운영체계 필요성 역설 조합 운영·회계 공개, 외부 감사 실시, 봉인 해제 책임 규명, 농가 보호 대책 마련 촉구

익산로컬푸드 정상화 비상대책위원회(위원장 고현필)가 22일 익산시청에서 기자회견을 열고 “현재 익산로컬푸드는 조합 운영의 불투명성, 조합원 의견 배제, 회계 및 운영 관련 의혹, 공공성 훼손 우려 등 심각한 문제에 직면해 있다”면서 각성을 촉구하고 있다./사진=송승욱 기자

“로컬푸드는 우리의 소중한 먹거리입니다. 그런데 지금 어양점에서는 있을 수 없는 일들이 일어나고 있습니다. 잔류농약검사조차 하지 않고 어디서 오는지 알 수도 없는 물건들이 박스로 들어오는데 시민들에게 너무 죄송합니다. 도대체 왜 로컬푸드인지 모르겠습니다. 이런 부분을 대부분의 시민들이 알지 못합니다. 저희는 진짜 걱정 없이 먹을 수 있는 안전한 먹거리를 제공하고 싶습니다. 법을 지키려니 너무 억울합니다. 시민 여러분들이 도와주셔야 합니다.”

익산로컬푸드직매장 어양점 농가들이 무단점거·배짱영업 중단 및 정상화를 위해 쓴소리를 냈다. 익산 로컬푸드의 공공성과 시민 신뢰 회복을 위해 현 조합 집행부가 물러나고 투명한 운영체계가 마련돼야 한다는 자성의 목소리다.

300여 농가들로 구성된 익산로컬푸드 정상화 비상대책위원회(위원장 고현필)는 22일 익산시청에서 기자회견을 열고 “현재 익산로컬푸드는 조합 운영의 불투명성, 조합원 의견 배제, 회계 및 운영 관련 의혹, 공공성 훼손 우려 등 심각한 문제에 직면해 있다”면서 각성을 촉구했다.

그동안 조합 정상화와 농가 보호를 위해 지속적으로 개선을 요구해 왔지만 충분한 설명과 공개 없이 일방적인 운영이 이어지고 있다는 게 비대위의 주장이다.

특히 비대위는 “익산시의 봉인 조치가 반복적으로 해제된 문제와 조직 변경·운영권 이양 논란은 단순 내부 갈등이 아닌 조합의 신뢰와 존립에 관한 중대한 사안”이라며 “봉인 해제 경위와 그 책임을 즉각 공개해야 한다”고 촉구했다.

또 “조합의 운영수익금이 직매장 본연의 운영 목적 외 소송비용과 무단점유 운영 경비로 지출되고 있는 정황이 있고, 이 같은 운영은 결국 조합원 개인의 손실이 될 가능성이 크다”면서 “조합원을 보호하기 위해 조합 운영·회계 자료를 즉각 공개하고 외부 독립감사를 실시해야 한다”고 주장했다.

이어 “현재 외부 농산물 반입, 라벨 재부착 등 소비자 혼동을 초래할 수 있는 행위가 의심된다”면서 “이러한 상황은 신선하고 안전한 지역 농산물이라는 로컬푸드의 본질을 훼손할 심각한 우려가 있고, 그 회복은 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제”라고 강조했다.

또 “더욱 우려스러운 것은 지난 21일 대의원총회에서 조합의 문제점을 지적하고 정상화를 요구해 온 비상대책위원장이 제명됐다는 점”이라며 “이는 특정 개인에 대한 문제가 아니라 조합의 다양한 의견을 수렴하고 민주적 절차를 보장해야 할 조합이 오히려 이를 억압하고 민주주의의 근본을 흔들고 있는 것”이라고 지적했다.

그러면서 익산시의 관리감독 강화를 통한 신뢰 회복과 농가 보호 대책 및 조합원 권리 보장 방안 마련, 공공성과 투명성을 최우선으로 하는 농가 중심의 지역 순환형 운영체계 구축 등을 촉구했다.

비대위는 “익산로컬푸드는 특정 세력의 조직이 아니다”라며 “비대위는 공공성과 조합원 권리, 그리고 시민 신뢰를 지키기 위해 끝까지 행동하고, 시민과 함께 건강한 로컬푸드 문화를 반드시 재정립하겠다”고 다짐했다.

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