서해안고속도로서 연쇄 추돌 사고⋯6명 사상

4일 서해안고속도로 화물차 2대 추돌사고 현장. /전북소방본부

서해안고속도로에서 연쇄 추돌 사고가 발생해 1명이 숨지고 5명이 다치는 사고가 발생했다.

24일 전북경찰청에 따르면 이날 새벽 1시 20분께 고창군 성송면 서해안고속도로 상행선 서울방향 72km 지점에서 21톤 화물차가 11.5톤 화물차를 들이받았다.

이후 뒤따라오던 SUV 차량이 사고 차량을 들이받는 추돌 사고가 추가로 발생했다. 또한 사고의 충격으로 중앙분리대를 들이받은 11.5톤 화물차의 파편이 반대편 차로로 넘어가면서 파편을 피하려던 승용차 3대가 연쇄 추돌했다.

이 사고로 21톤 화물차 운전자 A(60대)씨가 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌고, 11.5톤 화물차 운전자 B(60대)씨도 심정지 상태로 병원으로 이송돼 치료 중이다. 또 승용차 운전자 C(50대)씨 등 4명이 경상을 입어 병원에서 치료를 받았다.

경찰 조사결과 이날 사고를 낸 운전자들 가운데 음주운전 정황은 없는 것으로 조사됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다

이상구 수습기자

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