'대통령 교감설' 놓고 민주당·김관영 전북지사 후보 신경전

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더불어민주당과 무소속 김관영 전북지사 후보가 24일 '김 지사가 대통령과 사전 교감 하에 출마했다'는 이른바 '대통령 교감설'을 놓고 신경전을 벌였다.

민주당이 "전혀 사실이 아니다"고 일축하자 김 후보는 "대통령을 선거에 이용한 바 없다"고 맞받았다.

강준현 수석대변인은 이날 국회에서 열린 기자회견에서 "청와대를 통한 사실관계 파악 결과 전혀 사실이 아님을 확답받았다"며 "대통령의 후광으로 호가호위하겠다는 정치 술수이자 거짓으로 대통령을 거론한 음해 행위"라고 말했다.

그는 "현금 살포로 민주당 후보의 자격을 스스로 상실한 과오를 반성하기는커녕 무소속으로 출마하더니 승리에 급급해져서 황당한 궤변을 늘어놓는 것 아닌가"라며 "대통령의 이름까지 끌어들여 선거에 악용한 점을 인정하고 대통령과 민주당, 그리고 전북도민 앞에서 조속히 사과하기를 바란다"고 촉구했다.

김 후보는 곧바로 입장문을 내 "대통령을 선거에 이용하거나 정치적으로 활용한 바가 없으며, 그럴 의도도 전혀 없다"고 반박했다.

김 후보는 "발언 취지가 다르게 해석돼 불필요한 논란이 생긴 점은 유감"이라면서 "더 이상 이 문제를 둘러싼 정치적 공방은 대통령과 우리 도민에게 도움이 되지 않는다고 판단한다"고 말했다.

앞서 김 후보는 한 라디오 방송에 출연해 '출마 과정에서 이재명 대통령과 교감이 있었느냐'는 질문에 "불가피성에 대해 말씀드린 적이 있다"고 답한 것으로 알려졌다.

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