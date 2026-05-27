이원택 후보, ‘새만금 반도체AI 공장 200조 투자 유치 프로젝트’ 발표

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RE100 친환경 전력-광활한 부지-물류·용수 갖춰져…새만금 찾는 구조 “새만금에 삼성전자·하이닉스 HBM. 첨단패키징, AI반도체 공장 유치” 반도체 소재·부품·장비 100개 기업 진출…향토기업도 밸류체인 참여
더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보는 27일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령과 함께 새만금에 300만 평 규모의 AI 반도체 메가 클러스터를 조성해 총 200조 원 규모의 투자를 유치하겠다”고 밝혔다.
그는 “새만금을 단순한 산업단지가 아닌 반도체 패키징부터 AI 데이터 연산까지 한 곳에서 완결되는 ‘올인원 생태계 거점’으로 만들겠다”고 강조했다.
이 후보는 “삼성전자와 SK하이닉스의 HBM, 첨단 패키징, AI 반도체 공장을 반드시 유치하겠다”며 “소재·부품·장비 분야 100개 기업이 함께 들어와 전북 향토기업들도 첨단 산업 밸류체인에 참여하게 될 것”이라고 말했다.
이어 “피지컬 AI 기반 로봇공장과 테스트베드를 구축하고, MS·구글·네이버·현대차 등 글로벌 기업의 데이터센터도 유치하겠다”고 덧붙였다.
입지 경쟁력에 대해서는 “글로벌 기업들이 요구하는 RE100 전력망을 구축할 수 있는 최적지가 새만금”이라며 “광활한 부지와 공항·항만·철도가 연결된 물류망, 해수 담수화를 통한 안정적 공업용수 공급까지 갖추고 있다”고 설명했다.
그러면서 이 후보는 “전주는 교육·금융·문화 인프라를 갖춘 배후도시로 육성하고, 새만금 수변도시에는 국제학교를 설립해 인재들이 정착할 수 있는 환경을 만들겠다”고 약속했다.
이어 “이 프로젝트가 완성되면 전북 총인구의 10%가 넘는 20만 개 이상의 좋은 일자리가 전북에 만들어질 것으로 기대된다”며 “전북의 100년 먹거리가 만들어지고, 대한민국 산업의 중심이 수도권에서 전북으로 옮겨지는 것”이라고 밝혔다.
이 후보는 “새만금 200조 프로젝트는 대통령·정부·국회·민주당이 하나로 움직여야 가능한 국가사업”이라며 “이재명 정부와 민주당, 그리고 저 이원택이 원팀으로 움직여 전북의 100년 성장 기회를 반드시 현실로 만들겠다”고 강조했다.
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