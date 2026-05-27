이원택 후보, ‘새만금 반도체AI 공장 200조 투자 유치 프로젝트’ 발표

RE100 친환경 전력-광활한 부지-물류·용수 갖춰져…새만금 찾는 구조 “새만금에 삼성전자·하이닉스 HBM. 첨단패키징, AI반도체 공장 유치” 반도체 소재·부품·장비 100개 기업 진출…향토기업도 밸류체인 참여

더불어민주당 이원택 후보가 새만금 200조원 투자 유치 공약을 밝히고 있다. 백세종 기자

더불어민주당 이원택 전북특별자치도지사 후보는 27일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령과 함께 새만금에 300만 평 규모의 AI 반도체 메가 클러스터를 조성해 총 200조 원 규모의 투자를 유치하겠다”고 밝혔다.

그는 “새만금을 단순한 산업단지가 아닌 반도체 패키징부터 AI 데이터 연산까지 한 곳에서 완결되는 ‘올인원 생태계 거점’으로 만들겠다”고 강조했다.

이 후보는 “삼성전자와 SK하이닉스의 HBM, 첨단 패키징, AI 반도체 공장을 반드시 유치하겠다”며 “소재·부품·장비 분야 100개 기업이 함께 들어와 전북 향토기업들도 첨단 산업 밸류체인에 참여하게 될 것”이라고 말했다.

이어 “피지컬 AI 기반 로봇공장과 테스트베드를 구축하고, MS·구글·네이버·현대차 등 글로벌 기업의 데이터센터도 유치하겠다”고 덧붙였다.

입지 경쟁력에 대해서는 “글로벌 기업들이 요구하는 RE100 전력망을 구축할 수 있는 최적지가 새만금”이라며 “광활한 부지와 공항·항만·철도가 연결된 물류망, 해수 담수화를 통한 안정적 공업용수 공급까지 갖추고 있다”고 설명했다.

그러면서 이 후보는 “전주는 교육·금융·문화 인프라를 갖춘 배후도시로 육성하고, 새만금 수변도시에는 국제학교를 설립해 인재들이 정착할 수 있는 환경을 만들겠다”고 약속했다.

이어 “이 프로젝트가 완성되면 전북 총인구의 10%가 넘는 20만 개 이상의 좋은 일자리가 전북에 만들어질 것으로 기대된다”며 “전북의 100년 먹거리가 만들어지고, 대한민국 산업의 중심이 수도권에서 전북으로 옮겨지는 것”이라고 밝혔다.

이 후보는 “새만금 200조 프로젝트는 대통령·정부·국회·민주당이 하나로 움직여야 가능한 국가사업”이라며 “이재명 정부와 민주당, 그리고 저 이원택이 원팀으로 움직여 전북의 100년 성장 기회를 반드시 현실로 만들겠다”고 강조했다.

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