국립의전원법 대통령 공포…의료·인구·경제 ‘삼중 효과’ 기대

4월 23일 본회의 통과 후 지난 26일 대통령 공포 AI·바이오 산업 육성 전략·시너지 효과 청사진 제시

남원 국립의학전문대학원 유치 계획 부지. 전북도

국립의학전문대학원(이하 국립의전원) 설립 토대가 갖춰진 가운데 유치 최적지로 꼽히는 남원을 중심으로 전북 전역에 걸쳐 의료·인구·경제 분야의 복합적인 발전이 기대되고 있다.

28일 전북특별자치도에 따르면 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률’(이하 국립의전원법)은 지난달 23일 국회 본회의 통과에 이어 20일 국무회의 의결을 거쳐 지난 26일 대통령령으로 공포됐다.

도는 국립의전원이 남원에 들어서면 소아청소년과·산부인과·응급의학과 등 기피·필수 과목의 전문의가 체계적으로 양성되고 국가 주도의 공공의료 인력 선발·교육·배치 체계가 전북에 구축될 것으로 기대하고 있다.

인구 측면의 효과도 주목된다. 국립의전원 유치 시 전국에서 우수한 대학원생·교수진·연구원과 그 가족이 유입돼 남원의 생활 인구가 늘고 정주 여건도 개선된다.

지방 소멸 위기에 직면한 남원으로서는 젊은 전문 인력의 유입이 지역 활력 회복의 전환점이 될 수 있다.

전입 인구 증가는 지역 내 학교·복지·문화 인프라 수요로 이어지며, 도시 전반의 생활 기반을 끌어올리는 데도 기여할 것으로 보인다.

경제적 파급력도 상당하다. 캠퍼스 조성과 기숙사·연구시설 건립에 따른 대규모 건설 투자는 건설 경기 부양과 지역 일자리 창출로 직결된다.

학생·교직원 등 고정 소비층이 형성되면 국립의전원 주변으로 원룸·식당·카페 등 상권이 활성화되고, 지역 소상공인에게도 경제 활력이 제공될 것으로 보인다.

단기적으로는 건설 경기 부양에 그치지 않고 안정적 소비 기반을 갖춘 대학가형 경제권이 남원에 새롭게 형성되는 효과가 기대된다.

중장기적으로는 의료 데이터·바이오 연구·AI 헬스케어 관련 연구소와 벤처 창업 생태계가 조성돼 전북이 AI 기반 공공의료 혁신의 전략 거점으로 자리매김할 수 있다는 청사진도 제시되고 있다.

단순한 의학교육기관 유치를 넘어, 보건의료와 첨단 산업이 결합된 새로운 성장 축이 전북에서 만들어지는 것이다.

이는 도가 추진 중인 AI·바이오 산업 육성 전략과도 맞닿아 있어 시너지 효과가 클 것으로 전망된다.

도 관계자는 “국립의전원법 제정은 전북이 대한민국 공공의료 인력 양성의 요람으로 도약하는 역사적 출발점”이라며 “대통령 공포가 공식적으로 이뤄진 만큼, 후속 행정 절차가 차질 없이 진행될 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.

한편 국립의전원법은 지난 2월 보건복지위 법안소위 심사를 시작으로 3월 복지위 전체 회의와 법제사법위원회 심사, 4월 본회의 의결, 5월 국무회의 의결까지 순차적인 입법 절차를 밟아왔다.

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