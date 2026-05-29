재보궐선거 첫날 사전투표율 12.07%…군산김제부안을 24.8% 최고

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거의 첫날 사전투표율이 12.07%로 집계됐다고 29일 밝혔다.

총 14개 선거구에서 진행되는 이번 재·보궐선거의 전체 유권자는 226만7천121명이며, 이 가운데 27만3천572명이 사전투표에 참여했다. 이번 국회의원 재보궐선거의 경우 이른바 '미니 총선'으로 관심을 모은다.

선거구별로는 전북 군산김제부안을이 24.8%로 가장 높은 투표율을 기록했다.

격전지로 평가받는 충남 공주부여청양이 16.56%로 뒤를 이었고, 이와 함께 전북 군산김제부안갑(15.66%), 제주 서귀포(14.08%) 순으로 투표율이 높았다.

가장 낮은 투표율을 보인 지역은 충남 아산을로 8.16%의 투표율을 기록했다.

더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 경쟁을 펼치는 또 다른 격전지 부산북갑의 투표율은 13.02%로 집계됐다.

경기 평택을의 경우 8.43%의 투표율을 기록했다. 이곳에서는 더불어민주당 김용남 후보, 국민의힘 유의동 후보, 조국혁신당 조국 후보 등이 접전을 벌이고 있다.

국회의원 재보궐선거 사전투표는 다음날까지 이어지며 투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다.

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