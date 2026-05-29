김관영 “與 조승래 대책회의 후 네거티브 현수막 곳곳 도배”

“집권당 맞나” 비판…전북 민주당 “조승래와 무관, 우리가 게재” 김관영 선대위, 윤준병·이원택 고발…“둘 사이 사전 교감 추정”

29일 전북 전주시 완산구의 한 도로에 네거티브 현수막이 걸려 있다. /연합뉴스

전북 전주와 군산 등 도내 곳곳에 '현금 살포! 거짓말 정치! 투표로 심판합시다'라는 현수막이 나붙은 29일 무소속 김관영 전북특별자치도지사 후보가 법적 대응에 나섰다.

김 후보는 이날 전북도의회 기자회견에서 "어젯밤 조승래 총괄선대본부장이 도당에 내려와 대책 회의를 했는데, 회의 끝에 나온 작품이 곳곳에 도배된 네거티브 현수막"이라고 주장했다.

그는 "이 네거티브 현수막이 저를 알리는 현수막을 에워싸고 있다"며 "도당이 지시했다는 혐의가 굉장히 짙다"고 의혹을 제기했다.

이어 "과연 권리당원들의 당비를 이런 데 쓰는 게 맞는지 의문"이라며 "집권당이 과연 책임 있는 자세를 하고 있는가. 이것이 정청래 지도부의 민낯인가"라고 되물었다.

그러면서 "민생을 얘기하고 살펴야 할 도지사 선거에서 온갖 네거티브가 난무하고 중앙당 회의 끝에 나온 이러한 네거티브를 우리 도민이 심판해야 한다"며 "전북의 미래는 막말과 비방으로 결정되지 않는다. 도민의 소중한 한 표로 결정된다"고 강조했다.

김 후보 선대위에 따르면 이 현수막은 전날부터 전주와 군산을 비롯한 도내 14개 시·군에 게시됐다.

군산에 400장, 전주에 최소 1천장이 붙었으며 인적이 드문 지역에도 빠짐없이 등장한다고 선대위는 주장했다.

선대위 관계자는 "김 후보의 선거를 방해할 목적으로 현수막을 게시한 것으로 추정한다"며 "각 시군의 현수막을 떼고 있다"고 말했다.

민주당 전북도당은 이 현수막을 걸었다고 인정했다.

도당 관계자는 "우리가 게재한 것이 맞다"며 "위법 여부에 대한 중앙선거관리위원회의 확인을 받았다. 사전투표를 독려하는 현수막일 뿐"이라고 말했다.

이어 "조승래 총괄선대본부장과는 전혀 관련이 없다"고 덧붙였다.

선관위는 현수막에 특정 정당이나 후보자가 명시되지 않아 공직선거법 위반은 아니라고 봤으나 지자체들은 옥외광고물법 위반으로 판단, 현수막을 철거 중이다.

그런데도 김 후보 선대위는 현수막의 '현금 살포' 문구가 김 후보를 연상케 한다는 이유로 이를 공직선거법 위반 행위로 판단, 윤준병 민주당 전북도당위원장을 선관위에 고발했다.

또 현수막 게재 전에 경쟁자인 이원택 후보와 도당 사이 사전 교감이 이뤄진 것으로 보고 이 후보도 함께 고발했다.

선대위는 "현수막 내용이 김 후보임을 구체적으로 특정하고 있고 김 후보에 대한 부정적 이미지를 유권자에게 전달한 것에 해당한다"며 "이는 선거에 영향을 미치기 위한 불법 게시물이자 나아가 후보자의 선거운동을 방해한다"고 강조했다.

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