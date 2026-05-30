송영길 “김관영은 대통령이 선택한 사람…심판은 도민에게 맡겨야”

민주당 지도부 직격…“金 제명 과정이 전북민심 분노 불러” “김관영도 이원택도 민주당 사람”…지지층 분열 자제 촉구

유튜브 채널 ‘스픽스’에 출연한 송영길 전 민주당 대표(왼쪽)과 진행자가 이야기를 나누고 있다. 방송 장면 갈무리

송영길 전 더불어민주당 대표가 전북도지사 선거를 둘러싼 당 지도부의 대응을 강하게 비판하며 “김관영 지사 제명 결정 과정이 전북도민의 분노를 불러왔다”고 주장했다. 특히 그는 “심판과 평가는 정치권이 아니라 도민들에게 맡겨야 한다”고 직격했다.

송 전 대표는 30일 한 유튜브 채널에 출연해 지방선거 격전지 판세를 언급하는 과정에서 “민주당이 전북도지사 선거에 당력을 집중하고 있지만 정작 힘을 모아야 할 곳은 자칫 국민의힘 후보가 당선될 가능성이 남아 있는 평택 선거구”라며 이같이 밝혔다.

그는 “전북도민들은 민주당의 김관영 지사 제명 결정 과정이 잘못됐다고 보고 있다”며 “그에 대한 불만과 분노가 현재의 민심으로 나타나고 있는 것”이라고 진단했다.

이어 “김관영은 이재명 대통령이 선택한 뛰어난 인물이고 결국 민주당 사람”이라며 “물론 실수가 있었지만 이원택 후보와 관련된 사안은 당 지도부가 공정하게 처리하지 않았고, 그 점이 호남 민심의 반발을 키웠다”고 주장했다.

송 전 대표는 또 “전북에는 김관영을 지지하는 사람도 있고 이원택을 지지하는 사람도 있다”며 “그러나 두 후보 지지자 모두 대통령과 민주당을 지지하는 사람들인데 왜 같은 진영 안에서 싸움을 벌이고 있는지 이해하기 어렵다”고 말했다.

그는 앞서 여러 차례 김 지사 제명 결정의 부당성을 공개적으로 제기해왔다. 2주 전 한 유튜브 방송에서는 “현직 도지사이자 지지율 1위 후보를 하루 만에 곧바로 제명한 것은 지나치게 야박한 결정”이라고 비판했다.

당시 그는 “물론 잘못이 없다는 뜻은 아니지만 양형상 참작할 사정이 적지 않다”며 “김 지사는 내란 사태가 발생하자 1시간도 지나지 않아 불법성을 규탄하는 기자회견을 했는데도 내란 동조범으로 몰려 고발당했고, 결국 무혐의 처분을 받지 않았느냐”고 반문했다.

그러면서 “현직 도지사, 그것도 호남의 광역단체장을 내란 동조 세력으로 규정한 것 자체가 이해되지 않았다”며 “지나친 정치 공세였다”고 지적했다.

송 전 대표는 지난 11일 한 종합편성 채널 시사프로그램에 출연해서도 같은 취지의 비판을 내놓았다. 그는 “현직 도지사이자 지지율 1위 후보를 사건이 불거지자마자 충분한 소명 절차도 거치지 않은 채 당원권 정지 수준을 넘어 즉각 제명한 것은 과도한 조치였다”고 말했다.

아울러 “이원택 후보 역시 유사한 사안으로 경찰 수사를 받고 있었지만 당 감찰단은 당시 식사 자리에 참석했던 청년들에 대한 면담조사조차 하지 않은 채 무혐의 결론을 내린 것 아니냐”며 조사와 징계 과정의 형평성 문제를 제기했다.

송 전 대표는 “이 같은 무리한 대응과 불공정 논란이 전북 주민들의 정서에 불을 질렀다”며 “최종적인 판단은 선거를 통해 도민들이 내리게 될 것”이라고 말했다.

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