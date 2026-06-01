과열되는 전북도지사 선거⋯유세차 아래 드러눕기도

김관영 후보 선대위 “극단적 선거운동 유감, 정책 대결로 심판받아야” 이원택 후보 선대위 “논란 당사자 즉시 해촉, 양보하는 선거운동 필요”

김관영 후보 유세차 아래에 이원택 후보 측 선거운동원이 누워있다.

전북특별자치도지사 선거 유세가 치열하게 진행되는 가운데, 유세차 아래에 드러눕는 과열된 선거운동 사례가 발생하면서 자제가 필요하다는 목소리가 나온다.

1일 전북일보 취재를 종합하면 이날 오전 8시 30분께 전주시 완산구의 한 교차로에서 이원택 후보 측 선거운동원 A씨가 김 후보 선거 유세차 아래로 들어갔다.

김 후보 측은 당시 A씨가 후진을 하려던 유세차량 아래에 들어가 진로를 막았다고 설명했다. 이후 A씨는 경찰과 인근 선거운동원들의 설득으로 차 밑에서 빠져나온 것으로 전해졌다.

김 후보 선대위 관계자는 “공식 선거운동을 이틀 남겨둔 상황에서 극단적인 선거운동 사례가 발생해 유감스럽다”며 “이제라도 정쟁이 아닌 정책 대결로 도민들의 심판을 받아야 한다는 점을 강조한다”고 전했다.

이 후보 선대위 관계자도 “이유를 불문하고 이러한 행위는 부적절한 행위로, 논란을 일으킨 선거운동원은 즉시 해촉했다”며 “앞으로 서로 양보하고 조정하며 선거운동이 진행되길 희망한다”고 말했다.

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