과열되는 전북도지사 선거⋯유세차 아래 드러눕기도

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김관영 후보 선대위 “극단적 선거운동 유감, 정책 대결로 심판받아야” 이원택 후보 선대위 “논란 당사자 즉시 해촉, 양보하는 선거운동 필요”
전북특별자치도지사 선거 유세가 치열하게 진행되는 가운데, 유세차 아래에 드러눕는 과열된 선거운동 사례가 발생하면서 자제가 필요하다는 목소리가 나온다.
1일 전북일보 취재를 종합하면 이날 오전 8시 30분께 전주시 완산구의 한 교차로에서 이원택 후보 측 선거운동원 A씨가 김 후보 선거 유세차 아래로 들어갔다.
김 후보 측은 당시 A씨가 후진을 하려던 유세차량 아래에 들어가 진로를 막았다고 설명했다. 이후 A씨는 경찰과 인근 선거운동원들의 설득으로 차 밑에서 빠져나온 것으로 전해졌다.
김 후보 선대위 관계자는 “공식 선거운동을 이틀 남겨둔 상황에서 극단적인 선거운동 사례가 발생해 유감스럽다”며 “이제라도 정쟁이 아닌 정책 대결로 도민들의 심판을 받아야 한다는 점을 강조한다”고 전했다.
이 후보 선대위 관계자도 “이유를 불문하고 이러한 행위는 부적절한 행위로, 논란을 일으킨 선거운동원은 즉시 해촉했다”며 “앞으로 서로 양보하고 조정하며 선거운동이 진행되길 희망한다”고 말했다.
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