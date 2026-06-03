[건축신문고]작지만 소박하고 아름다운 건축물 한옥

효율성 경제성 강조하는 세상 점차 잃어가는 우리전통문화

정욱(건축사사무소 정건축)

오늘날 우리는 빠르고 편리한 삶을 추구하며 수많은 현대식 건축물 속에서 살아가고 있다. 높은 아파트와 단조로운 빌딩은 효율성과 경제성을 강조하지만, 그 속에서 점차 잃어가고 있는 것이 있다. 바로 자연과 사람이 조화를 이루며 살아가던 우리의 전통 건축 문화, 한옥이다. 한옥은 단순히 오래된 집을 의미하는 것이 아닌 우리 민족의 생활 철학과 미적 감각이 담긴 소중한 문화유산이라는 것이다.

]한옥의 특징들을 몇 가지 살펴보자면 가장 큰 특징으로는 자연과의 조화에 있다. 서양식 건축물이 자연을 극복의 대상으로 삼았다면, 한옥은 자연을 생활 속으로 끌어들였다. 집의 방향을 산과 물의 흐름에 맞추고, 사계절의 변화를 고려하여 지었다. 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하게 지낼 수 있도록 설계된 구조는 과학적이면서도 친환경적이다.

또한 한옥의 평면 구조는 ‘ㅁ자형’, ‘ㄷ자형’, ‘ㄱ자형’ 등 다양한 형태로 이루어져 있다. 이러한 평면은 가족 구성원들의 생활 방식과 지역의 기후 조건을 반영한다. 특히 가운데 마당을 두어 채광과 통풍이 잘되도록 하였으며, 가족들이 함께 생활하고 소통하는 공간으로 활용하였다. 사랑채와 안채를 구분하여 생활 공간의 기능을 나눈 점 역시 한옥의 특징이라 할 수 있다.

외형적으로 한옥은 부드러운 곡선의 아름다움을 지니고 있다. 기와지붕의 곡선은 하늘로 날아오르는 듯한 우아함을 보여 주며, 처마는 햇빛과 비를 적절히 조절해 주는 역할을 한다. 또한 한옥의 창문과 문에는 한지를 사용하여 은은한 빛이 실내로 들어오게 함으로써 아늑하고 따뜻한 분위기를 만들어 낸다. 화려하지 않지만 단정하고 자연스러운 아름다움이 바로 한옥의 매력이라 할 수 있다.

구조적인 면에서도 한옥은 뛰어난 특징을 지닌다. 한옥은 못을 거의 사용하지 않고 나무를 끼워 맞추는 방식으로 지어진다. 기둥과 보, 서까래가 서로 균형을 이루어 건물을 지탱하며, 지진과 같은 충격에도 유연하게 견딜 수 있는 장점을 가지고 있다. 또한 바닥 아래에 불길과 열기를 통하게 하는 온돌 구조는 세계적으로도 인정받는 우리나라 고유의 난방 방식이다.

재료 역시 대부분 자연에서 얻은 친환경 재료들이다. 나무, 흙, 돌, 기와, 한지 등을 사용하여 집을 짓기 때문에 자연과 잘 어우러지고 인체에도 해가 적다. 특히 흙벽은 습도를 조절해 주고, 나무는 시간이 지날수록 더욱 깊은 멋을 더해 준다. 이러한 자연 재료는 사람들에게 심리적 안정감과 편안함을 제공한다.

물론 현대 사회에서 한옥은 관리 비용이 많이 들고 생활의 불편함이 있다는 이유로 점차 사라지고 있다. 그러나 한옥이 지닌 가치까지 잊어서는 안 된다고 생각된다. 한옥은 단순한 옛집이 아니라 자연을 존중하고 사람 중심의 삶을 추구하던 선조들의 지혜가 담긴 공간이다. 우리는 한옥의 아름다움과 우수성을 올바르게 이해하고 보존하려는 노력을 계속해야 한다. 작은 듯하지만 소박하고 아름다운 한옥은 단순한 건축물이 아니라 우리의 역사와 정신이 담긴 삶의 공간이다. 앞으로도 한옥이 우리 민족의 자랑스러운 문화유산으로 오래도록 보존되고 사랑받기를 기대하며 올 한 해에는 우리 지역에 있는 아름다운 한옥을 찾아가 그 멋과 가치를 직접 느껴 보는 것도 의미 있는 일이 아닐까 싶다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지