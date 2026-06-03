[6.3 지방선거 개표 현장] 자물쇠 열리자 쏟아진 표심

오후 7시께 투표함 개표소 도착 선관위 “정확·공정 개표 최우선”

3일 전주시 완산구 화산체육관 개표소에서 개표 작업이 이뤄지고 있다. /이상구 수습기자

“전국동시지방선거 우편투표함 및 관내 사전투표함을 개표하겠습니다.”

6·3 제9회 전국동시지방선거 본투표가 마감된 3일 방문한 전주시 완산구 전주화산체육관 개표소. 오후 7시께 각 투표소에서 옮겨진 투표함과 사전투표함이 도착하면서 본격적인 개표 준비가 시작됐다. 선거관리위원회 관계자와 개표사무원, 참관인들은 자리를 잡은 뒤 개표 절차를 지켜봤다.

투표함이 개함부로 옮겨지자, 개표소 내부는 바쁘게 움직이기 시작했다. 현장에서는 “관내 사전투표함 개수를 확인해주시기 바랍니다”, “관내 사전투표함 이상 유무를 확인해 주십시오”라는 안내가 이어졌다.

이날 개표는 관내 사전투표함을 먼저 개함한 뒤 우편투표함과 본투표함을 순차적으로 진행하는 방식으로 이뤄졌다. 관내 사전투표함은 동별로, 우편투표함과 관외 사전투표함은 기초의원 선거구별로 나눠 개함 절차가 진행됐다.

투표함이 열리자, 개함부는 더욱 활기를 띠었다. 개표원들은 투표지가 흐트러지지 않도록 바닥에 가볍게 쳐서 정리한 뒤 시장, 교육감, 도의원, 시의원 등 선거별로 투표지를 나눴다.

일부 투표지는 색이 연해 비슷하게 보이기도 했는데, 이에 선관위 관계자는 “색이 연해서 헷갈릴 수 있다. 한 번 더 투표용지를 확인해 달라”라고 안내했다. 이후 개표사무원들은 투표지를 한 장씩 살피며 다른 선거 투표지가 섞이지 않았는지 확인했다.

같은 날 전주시 덕진구 체련공원 배드민턴장 개표소도 각 투표소에서 모인 투표함들을 옮기느라 분주했다. 개표참관인들은 본격적인 개표 절차에 앞서 개표소 내부를 돌면서 이상 여부를 확인했다.

이내 개함부의 책상 위로 투표지들이 쏟아졌고, 개표사무원들은 “투표함에 투표지가 남지 않도록 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.

몇몇 개함부 개표원들은 투표함의 자물쇠를 개봉하는데 어려움을 겪기도 했으나, 개표사무원의 안내를 통해 무사히 함을 열 수 있었다.

전북 선관위 관계자는 “개표의 신속성보다 정확성과 공정성을 최우선으로 두고 있다”며 “투표지 분류기를 통과한 투표지 전량을 사무원이 직접 눈으로 재확인하는 수검표 절차를 통해 한 치의 오차도 없는 투명한 개표를 완료하겠다”고 강조했다.

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