민주당, 전북 기초단체장 14곳 '싹쓸이'…역대 최초

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더불어민주당이 6·3 지방선거에서 전북지역 기초단체장 14곳을 모두 석권했다.

전북지역에서 민주당이 기초단체장 전석을 차지한 것은 이번이 처음이다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 상황에 따르면 전북 14개 시·군 기초단체장 선거에서 민주당 후보들의 당선이 확정됐다.

앞서 제8회 지방선거 당시 민주당은 14곳 중 11곳에서 승리했으며 나머지 3곳은 무소속 후보가 당선된 바 있다.

이번 선거에서는 조국혁신당과 무소속 후보들이 정권 견제론 등을 내세워 도전했으나 민주당의 기세를 꺾지 못했다.

정치권은 이번 결과를 이재명 정부에 대한 지역사회의 지지와 민주당의 조직력이 결합한 결과로 보고 있다.

민주당 소속의 도지사와 함께 이번 기초단체장 전석 석권으로 민주당의 지역 내 일당 독점 구도는 한층 강화될 전망이다.

민주당 전북도당 관계자는 "도민들의 전폭적인 지지에 감사드린다"며 "지역경제 활성화와 민생 현안 해결에 집중하겠다"고 약속했다.

지역 정가에서는 견제 세력이 부재한 상황에서 향후 지자체 운영의 공정성과 투명성을 어떻게 확보할지가 과제로 남았다는 분석도 나온다.

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