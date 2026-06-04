[6·3 지선] 전주시의회 당선인 확정 36명…민주 26석·혁신 5석

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전북 전주시의회는 지난 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 개표 결과, 지역구 의원 32명과 비례대표 4명 등 총 36명의 당선인이 확정됐다고 4일 밝혔다.

초선 의원은 17명이며 12대 의회에 이어 재선 이상 중진 의원은 19명으로 집계됐다.

정당별로는 더불어민주당이 26석으로 가장 많은 의석을 확보했고 이어 조국혁신당 5석, 무소속 4석, 진보당 1석 순이다.

성별로는 남성 24명, 여성 12명이 당선됐다.

연령대별로는 30대(11명)와 60대 이상(8명)이 다수를 차지했으며 20대 당선인도 2명이 포함됐다.

최다선은 5선 고지에 오른 김윤철(가선거구)·최명철(라선거구) 당선인이다.

최연장자는 김현덕(마선거구) 당선인(70), 최연소는 4년 전 선거에 이어 2회 연속 최연소 타이틀을 거머쥔 신유정(타선거구) 당선인(26)이다.

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