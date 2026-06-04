전북 선거사범 관련 155건 단속···흑색선전 47.5%

선거사범 일러스트 이미지 / 연합뉴스 제공

전북경찰청이 제9회 전국동시지방선거와 관련해 155건, 246명을 단속했다고 4일 밝혔다.

이 중 7명을 불구속 송치했고, 201명에 대해서는 수사를 진행 중이다.

나머지 38명은 범죄 혐의점이 없다고 보고 수사를 종결했다.

범죄 유형별로 보면 허위·가짜뉴스 유포 등의 흑색선전 117명(47.5%), 금품수수 48명(19.5%), 공무원 선거 관여 16명(6.5%), 각종 제한 규정 위반 등 기타 유형 40명(16.3%) 등이다.

경찰은 이날부터 10월 2일까지 선거사범 집중 수사 기간을 운영할 방침이다.

기관은 모든 선거 사건을 신속하고 엄정하게 수사해 선거 사건의 공소시효가 끝나는 12월 3일 전에 종결 예정이다.

전북경찰청 관계자는 “신속하고 완결성 있게 수사할 예정”이라며 “당선 답례 명목으로 금품을 제공하거나 당선 대가로 이권을 제공하는 등의 불법행위에 대해 단속을 강화하겠다”고 말했다.

문준혁 인턴기자

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