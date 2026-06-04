李대통령 “지방선거 민심 겸허히 수용…선관위 부실 관리 책임 물어야"

“소속정당 여부 관계없이 새로 선출된 지방 정부와 적극 협력” "오늘부터 2년차 임기 시작…공직자들, 국정 속도 배가 총력” 재난안전 대책 선제 점검…“시설관리 노동자 휴게시설 개선 서둘러야”

이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 6·3 지방선거 이튿날인 4일 선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허히 받들어 소속 정당과 관계없이 신임 지방정부와 적극 협력하겠다는 뜻을 밝혔다.

또 선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 강하게 질책하며 철저한 책임 규명을 지시하는 한편 임기 2년 차를 맞아 국정 속도를 배가할 것을 공직사회에 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “지방선거는 끝났다. 당선된 분들께 축하를 드리고 아쉬운 결과를 안게 된 분들께 위로의 말씀을 드린다”며 소회를 밝힌 뒤 “정부는 지방선거에 담긴 국민의 뜻을 겸허하게 받들 것”이라고 말했다.

이어 “소속 정당의 여부와 관계없이 새로 선출된 지방정부와 적극 협력할 것”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 “선거 과정에서의 경쟁이 어떠했든 여야는 모두 주권자를 대리해 국민의 삶을 지키고 국가의 더 나은 내일을 개척해야 할 동반자들”이라며 “이제 선거가 끝난 만큼 정치권도 주권자가 명령한 실질적인 민생 개선과 지역균형 발전, 국민통합에 힘을 모아달라”고 당부했다.

그러면서 선거 당일 서울 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태를 언급하며 “민주공화국에서 무엇보다 철저해야 할 선거 관리에 납득하기 쉽지 않은 허점이 발생한 점에 대해 매우 큰 유감을 표한다”고 비판했다.

이 대통령은 “모든 국가기관은 국민의 신성한 참정권 행사 과정에 조금의 빈틈이 없도록 만반의 준비를 다해야 할 책무가 있다”고 지적하며 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해서 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것”이라고 지시했다.

이날 취임 1주년을 맞이한 이 대통령은 임기 2년 차를 대하는 공직사회의 기강 확립도 주문했다.

이 대통령은 “오늘부터 국민주권 정부 2년 차 임기가 시작됐다”며 “모든 공직자들은 신발 끈을 다시 한번 단단히 묶고 국정 속도 배가에 총력을 기울여달라”고 당부했다.

이와 함께 이 대통령은 다가오는 여름철 자연재해에 대한 선제적인 안전 대책 마련과 취약계층 노동 환경 개선 등 시급한 민생 현안도 직접 챙겼다.

이 대통령은 “올여름은 평년보다 기온이 높고 강수량도 많을 것으로 전망되는 데다 지방선거로 인해 지방정부의 행정 리더십 공백까지 우려되는 상황”이라고 진단하며 “여름 초입인 지금부터 여름철 재난과 안전사고 대책을 철저히, 선제적으로 점검해야 한다”고 당부했다.

또 경비·청소 등 시설관리 노동자의 열악한 휴게 환경을 지적하며 실질적인 제도 개선을 촉구했다.

이 대통령은 “휴게권이 법적으로 보장되고 있지만 실제 현장은 여전히 미진하고 지하 주차장에 위치하거나 협소한 경우가 많다”며 “대한민국의 최대 사용자인 공공부문이 변화에 앞장서야 한다”고 강조했다.

이어 “모든 중앙·지방정부, 산하 공공기관까지 시설관리 노동자의 휴게시설 개선을 서둘러야 하며, 그 결과를 기관평가에 반영해달라”고 지시했다.

아울러 “곧 출범할 9기 지방정부에도 이 부분을 특별히 당부드린다”며 “보이지 않는 곳에서 묵묵히 국민의 삶을 떠받치는 분들의 기본적 권리가 보장되도록 각별한 노력을 기울여야 한다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지