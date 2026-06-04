조지훈 전주시장 당선인 “모든 어공 물러나야”⋯인사 쇄신 예고

조 “지난 시정 실패⋯성과 낼 사람 필요"

4일 조지훈 전주시장 당선인이 전주시청 브리핑룸에서 당선 후 첫 기자 간담회를 갖고 환하게 웃고 있다. 강정원 기자

민선 9기 전주시정 출범을 앞두고 대대적인 인사 쇄신이 예고됐다. 제9회 전국동시지방선거 전주시장 선거에서 당선된 조지훈 당선인은 직접 인사 개편과 관련한 구상을 밝혔다.

조 당선인은 4일 전주시청 브리핑룸에서 “지난 4년은 실패했다. 실패한 시정을 함께한 분들은 물러나야 한다. 새로운 비전을 가지고 함께할 사람을 위해 비켜 주시길 부탁드린다”고 단호하게 말했다.

그는 “모든 어공(어쩌다 공무원·정무직 공무원 등)들에게 해당되는 이야기”라며 “전주시에서 실제 성과를 낼 수 있는 사람이 필요하다”고 강조했다.

특히 철저한 성과 중심 인사를 예고했다. 공무원 본인의 업무 편의를 우선으로 하는 게 아닌 민원인 업무를 최우선에 두고, 시민들이 체감하는 성과를 만들어내겠다는 구상이다.

인수위원회 구성 방향에 대해서는 “전북대 부총장 출신인 안국찬 교수를 인수위원장으로 해서 선거 운동을 한 분들이 아니라 앞으로 전주를 이끌어 나갈 수 있는 각 분야의 전문가로 꾸릴 것”이라고 설명했다.

또 취임식 대신 전 직원을 대상으로 전주시의 경제 도약, 시정 혁신·변화를 위한 방향 등에 대해 발표하는 시정 정책 브리핑을 열 계획이다.

전 부서를 대상으로 A4 1장 분량의 업무 보고를 받겠다는 방침도 밝혔다.

조 당선인은 “전주시민이 절실하다는 것을 알게 됐다. 전주 발전에 대한 시민의 기대에 부응할 수 있도록 더 열심히 뛰고, 더 많은 사람의 의견을 듣고, 제대로 해 보겠다”고 강조했다.

그러면서 “혹시라도 초심을 잃은 것처럼 보이고 게으름을 피우면 보다 더 단호하고 강하게 꾸짖어 주시길 바란다”며 낮은 자세를 보였다.

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