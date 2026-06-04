조동식 전 전북경제통상진흥원 기획실장, tbn전북교통방송 본부장 내정

조동식 신임 본부장

한국도로교통공단(이사장 김희중)은 tbn전북교통방송 신임 본부장에 조동식(57) 전 전북자치도경제통상진흥원 경영기획실장을 임명했다고 4일 밝혔다.

조 신임 본부장은 전주 출신으로 동암고와 전북대학교 경제학과를 졸업했다. 전북대학교 대학원에서 석사 학위를 취득하고 박사과정을 수료했다.

지난 1995년 전북일보에 입사해 2010년까지 경제부와 정치부, 국회 및 도의회 출입기자 등을 맡아 언론인으로 활동했다. 이후 우석대학교 산학협력단과 전주시정연구원 등을 거쳤으며, 전북자치도경제통상진흥원 경영기획실장으로 재직하며 지역 경제와 정책 분야에서 다양한 경험을 쌓았다.

한국도로교통공단은 조 내정자가 언론과 정책, 지역경제 분야에서 쌓아온 전문성과 조직 운영 경험을 바탕으로 지역 교통안전 문화 확산과 공공방송 역할 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

조 신임 본부장은 5일 취임할 예정이며, 임기는 2028년 6월까지 2년이다.

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