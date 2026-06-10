[기고] 민선 9기 전북의 운명- 예산이 아니라 전략의 시대

지용승 우석대 교수

대한민국 지방정부들이 다시 출발선에 섰다.

새 정부 출범은 언제나 지역에 기회이자 위기다. 누구는 성장의 발판을 마련하고, 누구는 또 한 번 변방으로 밀려난다. 민선 9기를 앞둔 전북특별자치도가 바로 그런 갈림길에 서 있다.

지난 수십 년간 전북은 국가균형발전 정책 속에서 혁신도시를 조성하고 새만금을 개발했으며 국가식품클러스터와 탄소산업을 육성해 왔다. 그러나 현실은 녹록치 않다.

인구는 줄고 청년들은 떠나며 기업 유치는 기대에 미치지 못하고 있다. 지역소멸은 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니다.

문제는 돈이 부족해서가 아니다. 방향이 부족했기 때문이다.

과거 지방정부의 경쟁력은 중앙정부 예산 확보 능력이었다. 하지만 이제는 국가 전략과 얼마나 정합성을 갖느냐가 지역의 미래를 좌우한다. 경부고속도로가 산업화를 이끌고 초고속 인터넷망이 디지털 강국의 토대가 되었듯, 이재명 정부의 핵심 전략은 에너지 전환, 재생에너지 확대, RE100 산업단지, AI 산업 육성으로 요약된다. 이는 대한민국 산업지도를 다시 그리는 새로운 성장 프로젝트다.

전북은 이 국가전략 속에서 어떤 역할을 할 것인가. 사실 전북은 누구보다 유리한 조건을 갖고 있다. 새만금은 대한민국 최대 규모의 재생에너지 생산 거점이 될 수 있으며 풍부한 태양광·풍력 자원은 수도권이 갖지 못한 경쟁력이다. 전북은 단순한 발전지역이 아니라 대한민국 에너지 대전환을 이끄는 ‘에너지 수도’를 목표로 해야 한다.

세계는 이미 그렇게 움직이고 있다.

스페인 바르셀로나는 제조업 쇠퇴와 도시 침체를 극복하기 위해 ‘슈퍼블록(Superblock)’ 정책을 통해 기후정책을 도시경쟁력 전략으로 전환했고, 덴마크는 풍력을 발전소 건설에 그치지 않고 풍력이라는 에너지 산업을 국가 성장동력으로 육성했다. 발전소에서 끝난 것이 아니라 연구개발, 제조, 금융, 유지보수 산업까지 연결하며 세계적인 녹색산업 생태계를 만들었다.

전북 역시 태양광 패널 몇 개 더 설치하는 수준에 머물러서는 안 된다.

재생에너지 생산과 함께 AI 데이터센터, ESS 산업, 그린수소, 탄소금융, 탄소배출권 시장, 기후테크 산업까지 연결해야 한다.

특히 AI 시대는 전력 확보 경쟁의 시대다. 인공지능은 데이터를 먹고 성장하지만, 그 데이터를 움직이는 것은 결국 전기다. 세계 주요 국가들이 재생에너지 확보에 사활을 거는 이유도 여기에 있다.

새만금은 대한민국에서 가장 넓은 부지와 재생에너지 공급 여건을 동시에 갖춘 몇 안 되는 지역이다. 전북은 지금 AI와 에너지가 만나는 국가 실험장이 될 수 있다.

농업 역시 마찬가지다.

전북은 더 이상 농산물 생산지에 머물러서는 안 된다. 스마트농업, 푸드테크, 탄소농업, 농업 탄소배출권 시장, 대체식품 산업을 결합한 ‘기후스마트 농생명 수도’로 진화해야 한다.

민선 9기 전북의 성공 여부는 결국 하나의 질문으로 귀결된다.

“전북은 국가전략에 올라탈 것인가.”

지금은 예산 경쟁의 시대가 아니다. 전략 경쟁의 시대다.

에너지와 AI, 탄소중립과 농생명 산업이라는 거대한 변화의 흐름 속에서 전북이 국가 성장전략의 중심에 설 수 있다면, 앞으로 10년은 전북의 시간이 될 수 있다.

그러나 이 기회를 놓친다면 전북은 또 한 번 변방으로 밀려날 수밖에 없다.

민선 9기 전북특별자치도에 주어진 시간은 생각보다 길지 않다. 어쩌면 지금이 전북의 마지막 골든타임일지도 모른다.

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