“참정권 침해”…'투표용지 부족 사태' 전북 대학가도 ‘술렁’

전날 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 4일 투표함 반출에 반대하는 시민들이 모여 있다. / 연합뉴스 제공

전북 내 일부 대학가에서도 지난 3일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 지탄하는 목소리와 움직임이 이어지고 있다.

4일 익명 커뮤니티 전북대 에브리타임에 따르면 투표용지 부족 사태와 관련해 규탄 및 심각성을 알리는 글들이 상당수 게시되고 있다.

한 익명의 학생은 “(사태에 대해)심각하다”며 “국민의 기본권리인 참정권이 침해된 상황에서 그냥 넘어갈 상황이 아니다”라고 강조했다.

특히 교수들에게 “시국선언을 해주셔야 하는 것 아니냐”며 교수 차원의 대응을 요구하는 글도 올라왔다. 한 작성자는 “재투표를 하면 비용이 너무 많이 들고 현실적으로 불가능하다는 변명으로 (대응을)안 한다면 나중에 돈 없으면 투표도 안 할 겁니까"라고 반문하며 “재투표가 아니더라도 진상조사와 책임을 규명해야 한다”고 밝혔다.

4일 전북대 에브리타임에 올라온 시국선언 동참 호소 게시글 / 전북대학교 에브리타임 갈무리

지방선거의 재투표를 요구하며 시국선언문 작성에 동참할 학생들을 모집한다는 게시글도 올라왔다.

미술학과에 재학 중이라고 밝힌 이사야(20대)씨는 4일 ‘6·3 지방선거의 전면 재투표를 요구한다’는 글을 게재하며 “서울의 선거를 넘어 전국의 선거를 다시 해야 한다고 생각한다”라고 했다. 그는 “투표용지가 부족해 투표를 못 한 유권자들이 발생했다. 이것은 좌우의 문제가 아니다. 헌법이 보장하는 기본권이 침탈당한 지금, 이를 그냥 넘기는 것은 국민의 자격을 버리는 것”이라고 전하며 강력히 비판했다.

그러면서 “뜻이 맞는 학우들과 시국선언문을 작성해 게시하고 전북권의 타 대학과 연대하는 것도 알아보겠다”는 계획을 밝혔다.

한편, 중앙선거관리위원회에 따르면 전날(3일) 치러진 제9회 지방선거 본투표 일에 서울 송파구 등 동남권 일부 투표소의 용지가 부족해 투표가 일시 중단되는 사태가 발생했다. 선관위는 투표용지 공급과 투표 시간을 연장했으나 이번 사태가 선거 연기 또는 재선거 사유에 해당하지 않는다는 입장을 전했다.

문준혁 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지