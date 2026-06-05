李대통령, 9~18일 유럽 순방…프랑스 G7 정상회의 참석·교황청 방문

벨기에·유럽연합·이탈리아 방문 및 정상회담

위성락 국가안보실장이 5일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 G7 정상회의 참석 등 유럽 순방 일정을 설명하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 주요국 순방을 위해 오는 9일부터 18일까지 유럽을 방문한다.

위성락 국가안보실장은 5일 브리핑을 통해 이 대통령의 유럽 순방 및 정상외교 일정을 공식 발표했다.

이번 순방은 G7 정상회의 참석을 통한 다자 외교무대 활약은 물론 유럽연합(EU) 및 주요 강소국들과의 양자 협력을 공고히 하는 계기가 될 것으로 전망된다.

이 대통령은 순방 첫 일정으로 9일부터 이틀간 벨기에 브뤼셀을 찾는다.

이 대통령은 브뤼셀에 머무는 동안 한-벨기에 정상회담을 갖고, 이어 한-유럽연합(EU) 정상회담을 연이어 소화할 예정이다.

이어 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청으로 12일부터 13일까지 이탈리아를 국빈 방문한다.

이 대통령은 마타렐라 대통령과의 정상회담을 통해 양국 간 전통적 우호 관계를 재확인하고, 조르자 멜로니 국무총리와도 회담을 가질 예정이다.

14일부터 15일까지는 교황청을 공식 방문해 레오 14세 교황을 면담한다.

순방의 하이라이트는 16일부터 17일까지 프랑스 에비앙에서 개최되는 G7 정상회의 참석으로, 이 대통령은 이번 회의에 초청국 자격으로 참여한다.

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