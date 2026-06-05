투표용지 부족 사태 비판, 호남 대학가로 번졌다

“참정권 잃었다” 전북대·원광대 총학생회, 선관위 행정 참사 규탄 성명

5일 전북대학교 총학생회와 원광대 총학생회가 인스타그램에 게시한 성명문 / 학생회 인스타그램 갈무리

6·3 지방선거 본투표 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태를 비판하는 학생사회의 여론이 호남권으로도 확산되고 있다.

5일 전북일보 취재를 종합하면 전북대학교 총학생회는 단과대학들과 함께 이날 투표용지 부족 사태를 비판하는 공동성명을 인스타그램에 게시했다.

앞서 서울 시내 대학가 총학생회들이 잇따라 비판 성명을 발표한 가운데, 호남권 대학가에서도 총학생회 주도의 성명이 나왔다.

전북대 총학생회는 ‘이세종 열사가 남긴 질문, 민주주의는 지켜지고 있는가’라는 제목의 성명을 통해 투표용지 부족 사태를 비판하고 중앙선거관리위원회에 대한 요구 사항을 전달했다.

이들은 “지방선거 당일 투표용지가 부족해 유권자들이 참정권을 행사하지 못하는 사태가 발생했다”며 “국민으로서 권리를 새겨낼 바탕 자체가 사라졌다”고 밝혔다.

그러면서 “선관위는 준비하지 않았고, 참정권은 목소리를 낼 주인을 잃었다”고 비판했다. 이어 “이것은 다른 지역만의 이야기가 아니라, 전북의 유권자들도 대한민국의 이름 아래 민주주의를 지향하는 시민으로서 한 표의 무게를 지켜내야 한다”고 강조했다.

총학생회는 성명을 마무리하며 선관위에 대한 요구 사항도 함께 밝혔다. ▲투표용지 부족 사태의 전모를 객관적 사실에 근거해 국민 앞에 투명하게 공개할 것 ▲선거 신뢰를 실추시킨 모든 관련자는 잘못을 통감하고 응당한 책임을 질 것 ▲재발 방지를 위한 구체적이고 실효성 있는 선거 준비 시스템을 마련할 것을 촉구했다.

원광대 총학생회 역시 같은 날 ‘도의를 저버린 선관위의 행정 참사를 규탄하며, 무너진 민주주의에 경종을 울린다’는 제목의 성명을 게시했다.

총학생회는 성명을 통해 “이번 행정 참사에 대해 모든 책임을 인정하고 국민 앞에 머리 숙여 사죄하라”며 “무너진 선거 행정 체계의 즉각적인 쇄신을 엄중히 촉구한다”고 밝혔다.

문준혁 인턴기자

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