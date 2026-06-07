경찰청, 총경 전보 인사 단행⋯전북경찰청 20명 교체

경찰청이 5일 단행한 2026년 상반기 총경 전보 인사에 따라 전북 지역에서는 일선 경찰서장 8명과 전북경찰청 과장급 보직 12명이 교체됐다.

강경남 정읍경찰서장, 박삼서 순창경찰서장, 백형석 임실경찰서장, 손광혁 완주경찰서장(첫째 줄 왼쪽부터). 신은영 진안경찰서장, 이여정 장수경찰서장, 조성근 부안서장, 허성수 김제경찰서장(두번째 줄 왼쪽부터).

서장 인사에서는 강경남 전북경찰청 형사과장이 정읍경찰서장에, 허성수 전북경찰청 치안지도관이 김제경찰서장에 각각 발령됐다. 손광혁 전북경찰청 경무기획정보화장비과장은 완주경찰서장으로 임명됐다.

조성근 전북경찰청 치안지도관은 부안경찰서장에, 백형석 광주경찰청 112치안종합상황실장은 임실경찰서장으로 자리를 옮겼다. 박삼서 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장은 순창경찰서장에, 신은영 제주경찰청 치안지도관은 진안경찰서장에 보임됐다. 이여정 강원경찰청 치안지도관은 장수경찰서장을 맡는다.

전북경찰청 과장급 인사도 단행됐다.

이인영 청문감사인권담당관, 설은미 경무기획정보화장비과장, 박천환 수사과장, 선원 형사과장(왼쪽부터).

이인영 전남 곡성경찰서장은 청문감사인권담당관에, 설은미 전북경찰청 치안지도관은 경무기획정보화장비과장에 임명됐다. 박천환 경기남부경찰청 치안지도관은 수사과장, 선원 광주경찰청 수사과장은 형사과장에 보임됐다.

김재영 범죄예방계장, 유봉현 112치안종합상황실장, 최윤석 청소년보호계장, 강길범 자치경찰위원회(왼쪽부터).

아울러 김재영 서울경찰청 치안지도관은 범죄예방계장, 유봉현 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장은 112치안종합상황실장으로 발령됐다. 최윤석 광주경찰청 치안지도관은 청소년보호계장, 강길범 서울경찰청 치안지도관은 자치경찰위원회로 자리를 옮겼다.

이광현, 이정호, 최영신, 이성재 112치안종합상황실 상황팀장(왼쪽부터).

이광현 전북청 치안지도관과 이정호 순창경찰서장, 최영신 전북경찰청 범죄예방계장, 이성재 서울경찰청 치안지도관은 112치안종합상황실 상황팀장을 맡는다.

한편 강정석 전북경찰청 치안지도관은 경찰청 국제공조2과장으로, 박승준 김제경찰서장은 경찰청 범죄예방대응국 상황팀장으로 이동했다. 이영휴 부안경찰서장은 경찰청 경호과장으로, 홍장득 진안경찰서장은 경찰청 수사인권담당관으로 전보됐다. 주정재 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장은 광주경찰청 수사과장, 류관송 임실경찰서장은 광주경찰청 112치안종합상황실장, 이만석 전북경찰청 치안지도관은 광주경찰청 청소년보호계장으로 자리를 옮겼다.

주현오 전북특별자치도 자치경찰위원회 자치경찰정책과장은 대전청 경무기획정보화장비과장, 박종호 완주경찰서장은 대전광역시 자치경찰위원회, 박병연 전북경찰청 치안지도관은 경기남부경찰청 피싱사기수사1계장, 김인철 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장은 강원 영월경찰서장으로 각각 임명됐다.

황재현 장수경찰서장과 최홍범 전북경찰청 112치안종합상황실장은 대기에 들어간다.

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