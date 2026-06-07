‘AI 총리’ 승부수…李대통령, 신임 총리 후보자에 한성숙 지명

국회 인준받으면 20년 만의 여성 총리…“AI 대전환 이끌 적임자”

한성숙 신임 국무총리 후보자. /청와대 제공

이재명 대통령이 7일 신임 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다.

국회 인준을 통과할 경우 노무현 정부 시절 한명숙 전 총리에 이어 20년 만의 여성 총리가 탄생하게 된다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 브리핑을 통해 이 대통령이 국무총리 후보자로 한성숙 장관을 지명했다고 밝혔다.

경기 의정부 출신인 한 후보자는 의정부여고-숙명여대 영어영문학과를 졸업했으며, IT(정보기술) 업계와 정부를 두루 거친 인물이다.

한 후보자는 월간 PC라인 기자로 사회생활을 시작한 뒤 엠파스 검색사업본부 본부장, 네이버 서비스총괄 부사장을 거쳐 네이버 대표이사를 지냈다. 이재명 정부 출범과 함께 초대 중소벤처기업부 장관에 발탁돼 중소기업·소상공인 중심의 민생 정책을 이끌어왔다.

강 실장은 한 후보자 지명 배경과 관련해 “IT기업 대표와 중소벤처기업부 장관 경험을 바탕으로 시대적 과제인 인공지능(AI) 대전환을 차질 없이 완수하고 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자”라고 설명했다.

이어 “평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적 리더”라며 “민간의 실용성과 혁신성을 겸비했고, 우리 사회의 AI 대전환 필요성에 대해 누구보다도 잘 알고 있다”고 부연했다.

그러면서 중기부 장관 시절, 중소기업 수출 역대 최대치 달성과 창업 생태계 활성화 등의 성과를 들며 “이러한 혁신성과 장관으로서의 경험에 국무총리라는 기회가 더해진다면, 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국 경제의 성장을 중소기업·소상공인·골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환할 수 있을 것”이라고 평가했다.

이에 따라 한성숙 체제의 내각이 출범하면 정부의 AI 관련 규제 혁신과 인프라 구축이 과감하게 추진돼 넘어 국가 산업 전반에 AI를 접목하는 이른바 ‘AI 대전환’ 체제가 가속화되는 등 국정 운영의 대대적인 변화가 예상된다.

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