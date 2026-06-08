고창갯벌축제 성황리 폐막…3만 5천여 관광객 발길

풍천장어 잡기·조개캐기 체험 인기…청정 갯벌과 수산물 매력 전국에 알려

고창갯벌축제장에서 풍천장어 맨손잡기 대회를 하고 있다. 사진제공=고창군

고창군 심원면 만돌갯벌체험학습장 일원에서 지난 5일부터 7일까지 3일간 열린 ‘2026 고창갯벌축제’가 3만 5000여 명의 관광객이 방문한 가운데 성황리에 막을 내렸다.

올해 축제는 유네스코 세계자연유산인 고창갯벌의 생태적 가치와 지역 수산물의 우수성을 널리 알리는 다양한 체험 프로그램으로 꾸며져 가족 단위 관광객들의 큰 호응을 얻었다.

축제의 대표 프로그램인 조개캐기 체험은 참가자들이 갯벌에서 직접 동죽을 채취하며 갯벌의 생태를 몸소 체험할 수 있도록 해 높은 인기를 끌었다. 특히 맨손으로 풍천장어를 잡는 체험은 역동적인 재미와 짜릿한 손맛을 선사하며 축제장을 찾은 관광객들의 발길을 사로잡았다.

이와 함께 올해 처음 선보인 어린이 해적단 보물찾기를 비롯해 ▲조개캐기 체험 ▲풍천장어 무료 시식 ▲맨손 풍천장어 잡기 ▲해설이 있는 갯벌 건강걷기 ▲갯벌 K-POP 댄스 경연 ▲갯벌 힐링요가 ▲갯벌 생존 OX 퀴즈 등 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 체험형 프로그램이 다채롭게 운영됐다.

지역 주민들이 참여한 먹거리 장터도 큰 인기를 얻었다. 만돌 부녀회가 운영한 먹거리 코너에서는 새우튀김, 동죽칼국수, 동죽전 등 갯벌과 바다에서 얻은 신선한 재료로 만든 향토 음식이 관광객들의 입맛을 사로잡았다. 또한 고창의 대표 수산물인 풍천장어와 지주식 김을 시중가보다 30% 할인된 가격에 판매하는 특별행사가 마련돼 행사 기간 내내 긴 줄이 이어졌다.

축제위원회는 방문객 편의 향상을 위해 관람석과 무대 구역에 대형 천막을 설치하고 체험부스 전면에 그늘막을 마련하는 등 우천과 무더위에 대비한 환경 조성에도 힘썼다. 안전관리 요원을 곳곳에 배치해 쾌적하고 안전한 축제 운영에도 만전을 기했다.

심덕섭 고창군수는 “유네스코가 인정한 청정 고창갯벌을 찾아주신 모든 분들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 풍천장어와 바지락, 지주식 김 등 고창의 우수한 수산물을 전국에 알리고, 어업인의 소득 증대와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 더욱 알차고 경쟁력 있는 축제를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

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