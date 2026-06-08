李대통령, 새만금·금융도시 “조금 기다려보면 의외의 성과 날 것”

취임 1주년 기자회견 “집중 지원할 것…가시적인 결과 드러날 준비 중" 공기업 이전 "준비중…분산 배치하면 효과가 떨어져" ‘집중 배치’시사 금융과 자산운용 중심, 유치 전략 추진하는 전북도에 청신호

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 8일 새만금개발과 전주 금융도시 조성에 대한 집중 지원 의지를 재확인하면서 “지역균형발전을 위한 지방 우선 정책은 앞으로도 계속될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 전북 현안과 관련한 질문을 받고 “집중적인 관심과 지원을 통해서 균형을 좀 맞춰가려고 한다. 그 첫 번째 성과가 전북의 현대자동차 투자”라며 이같이 말했다.

먼저, 이 대통령은 전북 지역의 소외감에 공감했다.

이 대통령은 “전북도민들은 수도권 집중에 따른 지방 차별, 영호남 격차, 호남 내부에서도 광주·전남 중심이라는 ‘3차 차별’을 느낀다고 한다”며 “소외감이 상당히 큰 것 같다”고 언급했다.

이어 “수도권과 지방의 균형을 찾아야 하고, 영남과 호남 간 격차도 완화해야 한다”며 “현재도 호남이 영남보다 더 어려운 상황인 만큼 투자 비중을 조금 더 호남에 둘 필요가 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “새만금 기업 유치에 많은 에너지를 쏟았고, 로봇회사 등 현대자동차가 대규모 투자를 하기로 했다"며 "새만금도 조금 정리할 생각”이라고 말했다.

이 대통령은 전주 금융도시 조성에 대해서는 “예전에 금융 중심도시라고 말은 했지만 거의 진척이 없었다”며 “새로운 기업들과 금융기관들이 많이 들어가고 있고 집중적인 관심과 지원을 통해 균형을 맞춰가려 한다”고 밝혔다.

또 “지난 1년 동안 여러 가지를 했다"며 "지역균형발전을 위한 지역의 기업 유치나 인프라 구축 부분들은 많이 신경을 써서 조금씩 결과들이 나고 있다”고 설명했다.

이 대통령은 “조금 기다려보시면 의외의 성과들이 꽤 날 것”이라며 “지금도 가시적인 결과들이 드러날 준비를 하고 있다”고 말했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. /연합뉴스 제공

특히 이 대통령은 2차 공공기관 지방 이전과 관련해 ‘집중 배치’ 방침을 시사했다.

이 대통령은 “5극 3특 체제를 통해 균형발전을 반드시 이루려면 지방에 대한 정책적인 우선권 부여, 재정 지출에서의 지방 중심 등은 확실하게 지켜가야 될 것 같다”며 “그중의 하나가 공기업 지방 이전”이라고 공공기관 지방이전에 대한 분명한 의지를 피력했다.

이 대통령은 “공기업 지방 이전은 준비하고 있다”며 “지난번처럼 분산 배치하면 집중 효과가 떨어지는 만큼 이번에는 조금 몰아 보낼 생각”이라고 설명했다.

이어 “자체 에너지가 발생할 수 있도록 권역별로 집중할 필요가 있다”며 “할 수 있는 범위 내에서 최대한 이전하되 내부 저항을 극복하면서 추진하겠다”고 강조했다.

이는 국민연금공단을 중심으로 연기금 기반 금융 생태계가 구축돼 있어 2차 공공기관 지방이전 때 금융과 자산운용 분야를 중심으로 유치 전략을 펴고 있는 전북도에 청신호가 될 것으로 기대된다.

행정통합과 관련해서는 “영남권, 호남권, 중부권, 대구·경북권, 수도권을 중심으로 재편해 자체 순환 가능한 권역 경제 구조를 만들어야 한다”며 “이를 위해 일정 규모의 광역 통합이 필요하다”고 역설했다.

다만, 앞으로의 지방정부 행정통합에 대해 “현실적으로 다음 지방선거 전까지는 어렵다”며 “이미 선출된 지방 권력을 중도에 정리하는 것은 사실상 불가능하다”고 선을 그었다.

광주·전남 통합 이후 다른 지역 통합에 대한 인센티브 유지 여부에 대해선 “먼저 통합한 곳이 아무래도 혜택을 볼 가능성이 크다”며 “법률상 우선 지원 규정도 있다”고 답했다.

이와 함께 이 대통령은 청년의 수도권 집중 문제 역시 지방균형발전과 직결된 과제로 규정했다.

이 대통령은 “수도권 집중으로 지방은 소멸의 위험을, 서울은 과밀의 위험을 동시에 겪고 있다”며 “재정정책과 산업경제 정책, 인프라 투자 등 모든 면에서 지방에 가중치를 두고 있다”고 설명했다.

이어 “지방 신규 고용이 증가하고 관광 수요도 많이 늘고 있다”며 “기업 투자도 지방을 우선하도록 지원하고 있으며, 지방대학 육성과 청년 자산 형성 지원도 지방에 더 많은 혜택을 주는 방향으로 가고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 기자회견 모두발언에서도 임기 2년 차 국정 비전과 4대 목표를 제시하면서 “모든 국민과 국토가 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 초격차 산업 강국으로 나아가겠다”며 “성장의 과실이 특정 지역에 머물지 않고 전국에 골고루 퍼지도록 하겠다”고 강조했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

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