“현장 면접·취업 지원”…정읍시 취업박람회 23일 열린다

정읍체육관에서 상반기 ‘채용의 장’ 개최…15개 기업 참여

2025년도 정읍시 취업박람회. 자료 사진

정읍시가 지역 고용 활성화를 위해 오는 23일 오후 2시 정읍체육관에서 ‘2026 상반기 정읍시 취업박람회’를 개최한다.

정읍시 · 정읍시일자리지원센터가 주최하는 취업박람회는 구직자와 관내 기업이 현장에서 직접 만나 채용으로 이어질 수 있도록 지원하는 현장 중심 취업박람회로 운영된다.

특히 구직자는 기업과의 1:1 면접을 통해 자신의 역량을 직접 전달할 수 있고, 기업은 현장면접을 통해 적합한 인재를 직접 선발할 수 있도록 구성됐다.

행사에는 구인기업를 비롯해 공공기관 및 유관기관이 함께 참여하여 취업 관련 정보 제공 및 상담을 진행한다.

구인기업은 정읍시 관내에 소재한 판덕, 투썸플레이스, 동방이노베이션, 범농, 삼영케스코, 정읍시립요양병원, 재가복지협회 등 15개 기업이 참여한다.

국민연금공단, 전북은행, 농협은행 등은 상담을 통해 채용 절차와 준비사항 등 공공기관 취업 준비생에게 실질적인 정보를 안내한다.

고용복지플러스센터, 시니어클럽, 여성새로일하기센터, 청년지원센터는 일자리 정책 홍보와 취업 지원 서비스를 제공할 예정이다.

또한, 이력서 및 자기소개서 컨설팅, 이력서 사진 촬영, 헤어 컨설팅 등 구직자의 취업 준비를 지원하는 다양한 부대 프로그램도 운영된다.

아울러 구직자의 적극적인 참여를 유도하기 위해 현장면접 참여자에게 면접비를 지원하는 등 구직활동 부담 완화를 위한 지원도 병행할 계획이다.

일자리경제과 관계자는 “이번 박람회는 구직자와 기업 간 실질적인 연결을 강화하는 데 중점을 두고 있다”며“앞으로도 지역 여건에 맞는 일자리 지원 정책을 통해 고용 활성화를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

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