전주·완주 행정통합 ‘사실상 백지화’ 될 듯

이원택 도지사 당선인 “임기 내 전주·완주 통합 추진 안 한다”밝혀 삭발·천막 농성으로 배수진 쳤던 반대대책위 투쟁도 마무리 국면

완주-전주통합반대위가 지난 3월부터 완주군의회 옆에 천막을 꾸리고 무기한 농성을 하고 있다. 김원용 기자

전주·완주 행정통합이 사실상 백지화 수순에 들어갈 전망이다. 이원택 전북특별자치도지사 당선인이 임기 내 통합 추진 중단을 밝히면서다.

이 도지사 당선인은 9일 유희태 완주군수 선거대책본부 해단식에 참석해 “완주군민의 뜻이 이미 확인된 만큼, 임기 중 전주·완주 통합은 추진하지 않겠다”고 표명했다.

이 당선인은 “그간의 통합 논의는 소모적이고 생산적이지 못했다”고 지적하며, “이제 완주군은 독자적인 발전 역량을 바탕으로 미래를 준비해야 할 시점”이라고 강조했다. 이는 외부의 일방적인 통합 압박을 끝내고, 완주군의 정책 방향을 ‘독자 노선’으로 전면 전환하겠다는 의지로 읽힌다.

이날 해단식에는 유희태 완주군수 당선인을 비롯해 유의식 완주군의회 의장, 권요안·윤수봉 도의원 당선인, 군의원 당선인들과 주민 등 100여 명이 참석했으며, 참석자들은 도지사 당선인의 통합 중단 방침에 환영의 뜻을 나타냈다.

유희태 완주군수 당선인은 “당장의 전주·완주 통합보다는 완주군을 독자적인 시(市)로 승격시키는 것이 우선”이라며, “앞으로 전북도가 피지컬AI 등 완주의 지역특화산업에 각별한 관심과 전폭적인 지원을 해달라”고 이 당선인에게 요청했다.

완주-전주 행정통합은 완주전주통합추진연합회 등 찬성 단체들이 2024년 6월 완주군민 6152명의 서명을 받아 전북도에 통합 건의서를 제출하면서 2년여에 걸쳐 많은 논란과 갈등을 빚었다. 건의서는 대통령 직속 지방시대위원회를 거쳐 현재 행안부에 계류된 채 어떻게 처리할지 지금껏 결정이 나오지 않은 상태다.

행정통합의 실무적·재정적 총괄 권한을 가진 이 도지사 당선인이 임기내 추진 불가를 밝히면서 행안부도 조만간 찬성 측이 제출한 건의서를 ‘반려’하거나 폐기할 것으로 보인다.

한편, 완주군내 70여개 사회단체가 참여해 구성된 완주-전주통합반대대책위는 지난 3월부터 완주군의회 옆에 ‘통합 반대 투쟁 천막 본부’를 설치하고 현재도 천막 농성을 벌이고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지