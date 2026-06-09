내달부터 공공생리대 시범사업 시작…정읍시, 전북 유일 선정

공공생리대 지원 시범사업 포스터 / 성평등가족부 제공

다음 달부터 공공생리대 지원 시범사업이 시작된다.

성평등가족부는 9일 정읍시를 포함해 전국 12곳 지자체를 공공생리대 지원 시범 사업 지역으로 확정했다고 밝혔다. 전북에서는 정읍시가 유일하게 선정됐다.

공공생리대 납품은 깨끗한나라가 맡으며, 브랜드명은 ‘모두의 생리대’로 정해졌다. 중형 생리대 2개들이 1팩으로 생산되며, 포장지 겉면에 브랜드명이 로고로 표시된다.

공공생리대는 시범지역 내 행정복지센터와 공공도서관 등 주요 공공시설에 설치된 지급기에서 무료로 이용할 있다.

지급기는 전국에 수동 300여 대, 자동 400여 대 등 총 700여 대가 설치될 예정이다. 정읍시 관계자는 “자세한 지급기 위치는 관계부서 간 협의를 통해 결정될 것”이라 전했다. 설치 이후 위치 정보는 성평등가족부와 지방정부 누리집에서 확인할 수 있다.

문준혁 인턴기자

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