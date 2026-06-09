이재명 정부 ‘공공기관 이전’…전북, 금융 생태계 확장되나

새만금 현대차·엔비디아 협력 맞물려 2차 공공기관 이전도 기대 국민연금 중심 금융 생태계 확장…전북 금융중심지 추진 ‘청신호’

이재명 대통령은 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

현대차그룹과 엔비디아의 새만금 투자 협력 분위기와 맞물려 이재명 대통령이 공공기관 이전의 집적화와 전주 금융중심도시 육성 의지까지 밝혔다.

전북특별자치도는 농협중앙회와 한국마사회, 농업정책보험금융원, 식품안전정보원 등이 집약돼 이전할 경우 국민연금과 함께 농생명·금융 산업을 아우르는 거점이 조성될 것으로 기대한다고 9일 밝혔다.

현재 전북자치도는 현재 정부를 상대로 2차 공공기관 유치에 나선 상태이다.

앞서 전날 이 대통령은 전날 청와대에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 “공기업의 지방 이전은 준비하고 있다”며 “지난번처럼 분산 배치하면 집중 효과가 떨어지는 만큼 이번엔 조금 몰아서 보낼 생각”이라고 말했다.

이 대통령은 지방 주도 성장을 언급하며 “전주를 금융 중심도시라고 옛날에 말은 했는데 거의 안 하지 않았냐”며 “기업이나 금융기관이 전주에 많이 들어가고 있어 집중적인 지원을 통해 균형을 맞춰 가려 한다”고 밝혔다.

도는 이 대통령의 발언을 남은 임기 동안 국가 균형 발전을 추진하겠다는 의지와 함께 전북 금융중심지 지정에 긍정적인 신호로 여기는 분위기다.

김관영 지사는 “대통령께서 전주 금융 중심도시 조성에 대한 지원 의지를 밝혀 주신 것은 도민의 오랜 염원에 힘을 실어 주신 것”이라고 말했다.

현재 전북은 1600조 원 이상을 운용하는 세계 3대 연기금 중 하나인 국민연금공단(NPS)이 위치한 혁신도시를 중심으로 농촌진흥청, 한국식품연구원 등 농생명 연구 인프라도 구축돼 있다.

금융·연기금 관련 기관 및 공제회가 집적화될 경우 금융중심지 기능 강화에도 도움이 될 것으로 전망된다.

도에 따르면 전북연구원 분석 결과 전북이 금융중심지로 지정될 경우 1만 1700여 명의 고용 창출과 함께 지역내총생산(GRDP)이 최대 2조 원 가량 늘어나는 경제 효과가 기대된다.

김 지사는 “전북은 이미 연기금과 민간 금융 인프라가 맞물려 돌아가는 준비된 최적지인 만큼 올해 제3 금융중심지로 조속히 지정돼 대한민국 금융산업의 글로벌 경쟁력을 끌어올리는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

전북은 서울(종합금융)과 부산(해양·파생금융)을 보완하는 ‘자산운용·농생명·기후에너지’ 특화 금융모델을 제시하며 기반을 다져나가고 있다.

민선9기 출범을 준비하고 있는 이원택 도지사 당선인은 그동안 농림축산식품부를 비롯한 농협중앙회, 중소기업은행, 한국에너지기술평가원, 한국철도기술연구원, 지역문화진흥원 등 50여 곳의 농생명 연관 기관의 전북 이전 필요성을 제기해왔다.

지난 1월 전북특별자치도의회 기자회견에서는 농식품부의 전북 우선 배치를 공식 요구하며 전북 특화 기능과 연계된 공공기관을 최우선으로 배치해야 한다고 주장하기도 했다.

특히 이 당선인이 “공공기관 이전은 단순한 지역 안배가 아닌 국가 전략 차원의 선택”이라고 강조해온 만큼 민선 9기에도 공공기관 추가 유치에 도정이 전력을 기울일 것으로 보인다.

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