정읍시, 송령교 확장 공사 완료…11일 전면 개통

정읍천을 가로지르는 송령교 확장공사가 완료되어 11일 전면 개통한다. 사진제공=정읍시

정읍시 내장상동 순정축협한우명품관~송산마을을 연결하는 송령교 확장공사가 완료되어 11일 전면 개통한다.

이번 사업은 총사업비 20억 원이 투입되어 정읍천을 가로지르는 송령교 폭을 기존 5m에서 12m로 확장했다.

시 도시과에 따르면 기존 교량은 좁은 폭으로 차량 교행이 어렵고, 보행로와 차도가 따로 구별되지 않아 통행 불편은 물론 안전 문제도 꾸준히 제기됐다.

교량 확장공사는 폭 7m, 길이 62.5m 규모의 합성형 라멘교을 새로 놓아 전체 폭을 12m로 늘렸다.

특히 확장 공사로 양방향 통행이 가능해지면서 고질적인 병목현상이 사라져 주민들의 이동 편의가 크게 높아질 전망이다.

송령교 개통으로 지난해 12월 공사를 마친 송산동 도시계획도로(순정축협에서 송령교 구간) 노선이 완전히 연결됐다.

이학수 시장은 “송령교 확장 공사 준공으로 시민들의 교통 불편을 덜고 더욱 안전한 도로 환경을 제공하게 됐다”며 “공사 기간 불편을 감내하며 협조해 주신 송령마을 주민들께 감사드리고 앞으로도 누구나 체감할 수 있는 교통 기반 시설 확충에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

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