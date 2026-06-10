정청래 "반성할 건 반성"…민주당 지방선거 백서 만든다

선거 공과 냉정 진단…"잘한 것은 잘한 대로 평가"

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다./사진=연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표는 10일 6·3 지방선거 결과와 관련해 "선거 과정에서 확인된 비판과 질책도 겸허히 받들어 부족한 것은 채우고 가다듬을 것은 가다듬는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 대통령의 지방선거 평가와 인식에 공감한다"며 이같이 말했다.

그는 "잘한 것은 잘한 대로, 못한 것은 못한 대로 냉철하게 진단하겠다"며 지방선거 평가위원회를 구성해 선거백서를 발간하겠다고 전했다.

평가위원회는 외부 인사와 내부 인사를 절반씩 참여시키는 방식으로 운영할 계획이다. 정 대표는 "최대한 객관적인 시각에서 다양한 분석을 담아낼 수 있도록 하겠다"고 설명했다.

정 대표는 선거 과정에서 제시한 공약의 이행도 강조했다. 그는 "국민 앞에 약속드린 공약들을 실제 성과로 보여드릴 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.

특히 대표 공약 가운데 하나인 강호축 철도망 구축 사업을 언급하며 "목포에서 강릉까지 4시간 생활권을 연결하는 강호축 철도망은 경부축과 함께 국토를 X자로 연결하는 핵심 사업"이라며 "차질 없이 추진될 수 있도록 진행 상황을 세심하게 살펴보겠다"고 밝혔다.

정 대표는 "민주당은 더욱 겸손하고 낮은 자세로 민심을 살피겠다"며 "일 잘하는 지방정부와 함께 이재명 정부의 성공을 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 말했다.

아울러 G7 정상회의 참석을 위해 유럽 순방에 나선 이재명 대통령에 대해서는 "대한민국의 국격을 높이고 국익을 극대화하는 순방이 되길 바란다"며 "건강히 돌아오시기를 기원한다"고 말했다.

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