후반기 국회 원구성 본격화…전북 정치권 ‘상임위 쏠림’ 방지돼야

정점식 국민의힘 원내대표 선출로 여야 협상 본격화 의원 10명으로 18개 상임위 대응 한계…전략 배치 요구 중진이 길 열고 초선이 뛰는 '전북 원팀 정치력' 시험대

국회 본회의장 모습/연합뉴스

22대 국회 후반기 원 구성 협상이 본격화되면서 전북 정치권의 상임위원회 배치 전략이 시험대에 올랐다.

지역구 국회의원이 10명에 불과한 상황에서 전북 현안과 직결된 핵심 상임위를 얼마나, 고르게 확보하느냐에 따라 향후 지역 정치력의 성패가 갈릴 수 있다는 분석이 나온다.

10일 국민의힘은 정점식 의원을 신임 원내대표로 선출했다. 이에 따라 더불어민주당과 국민의힘의 후반기 원 구성 협상도 본격 국면에 접어들 전망이다.

한병도 민주당 원내대표는 전날 원내대책회의에서 "늦어도 18일까지는 원 구성을 마쳐야 한다"고 밝히며 속도감 있는 협상을 예고했다.

지역사회의 관심은 전북 지역구 의원들의 상임위 배치에 쏠린다. 새만금 개발과 RE100 국가산단 조성, 피지컬 AI 산업 육성, 2차 공공기관 이전, 전북특별법 후속 개정, 대광법 시행 등 전북의 주요 현안 대부분이 국회 상임위와 예산 심사를 거쳐야 하기 때문이다.

실제 새만금 SOC와 철도·공항 사업은 국토교통위원회, RE100 국가산단과 재생에너지 정책은 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국가예산 확보는 기획재정위원회, 전북특별법과 지방분권 과제는 행정안전위원회, 피지컬 AI와 연구개발 사업은 과학기술정보방송통신위원회와 밀접하게 연관돼 있다.

문제는 전북 지역구 의원 수가 10명에 불과하다는 점이다. 국회 상임위는 18개에 달해 모든 상임위를 맡는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 의원들이 특정 상임위에 집중되기보다 지역 현안과 연계된 핵심 상임위에 고르게 배치돼 역할을 분담해야 한다는 지적이다.

지역 정치권 안팎에서는 상임위 배정을 개인의 선호나 정치적 이해관계에 맡기기보다 전북 전체의 이익을 고려한 전략적 조율이 필요하다고 보고 있다.

제한된 의석 수를 감안하면 의원단 차원에서 중복을 최소화하고 최대한 다양한 분야의 현안을 챙길 수 있는 구조를 만들어야 한다는 것이다.

특히 영남권처럼 다선 의원들이 조정 역할을 맡아 초선·재선 의원들의 상임위 진출을 지원하고, 뒷받침해주는 효율적인 배치 전략을 마련해야 한다는 의견도 나온다.

선수 높은 의원들이 먼저 원하는 상임위를 차지하기보다 대승적 차원에서 전북 현안 해결에 필요한 상임위를 중심으로 역할을 나누자는 취지다.

이에 따라 정동영, 김윤덕, 한병도 등 중진 의원들이 중심이 돼 초선 의원들과의 간담회 등을 정례화해야 한다는 주장이 나온다.

지역 정치권 관계자는 "전북은 의원 수 자체가 적기 때문에 상임위 하나하나가 곧 지역 현안 대응 창구"라며 "중진과 초선이 따로 움직일 것이 아니라 전북 전체의 이익을 우선하는 원팀 전략이 어느 때보다 중요하다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지