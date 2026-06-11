슈퍼도 버스도 없는 마을에 트럭이 왔다…고창 ‘동네점빵’ 인기만점

2개월간 180개 마을 방문, 매출 1900만원 기록 농촌 식품사막 해소 생활밀착형 복지서비스 주목

고창군 농촌마을 어르신들이 이동형 마트 ‘고창동네점빵’을 이용하며 생필품과 신선식품을 구매하고 있다. 사진제공=고창군

고창군이 농촌마을을 직접 찾아가 생필품과 식료품을 판매하는 이동형 마트 ‘고창동네점빵’을 운영하며 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

지난 4월 6일 첫 운영을 시작한 고창동네점빵은 약 2개월 만에 180여 개 마을을 방문해 1,900여만 원의 매출을 올렸다. 장보기가 어려운 농·어촌 주민들의 식품 접근성 문제를 해결하는 새로운 복지 모델로 주목받고 있다.

고창동네점빵은 읍내 중심가에 상설매장을 두고, 이동형 트럭 2대에 화장지·주방세제·과자 등 생필품과 계란·두부·콩나물 등 신선·냉동식품을 싣고 각 마을을 순회하는 방식으로 운영된다.

고창군은 인구 5만여 명의 농어촌 지역으로, 전체 인구의 41.4%인 2만 774명이 65세 이상 고령자다. 읍·면 소재지에서 떨어진 마을은 슈퍼마켓이나 편의점이 부족해 주민들의 기본적인 식품 접근성이 낮고, 이로 인한 생활 불편과 건강 악화 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.

실제로 지난 10일 동네점빵을 이용한 성내면의 한 어르신은 “마을버스 시간을 맞춰 읍내에 나가 무거운 짐을 들고 오는 게 쉽지 않았는데, 집 앞에서 화장지와 세제를 살 수 있어 정말 편하다”고 말했다. 이 마을에서 가장 가까운 편의점은 5km 이상 떨어져 있으며, 하루 네 차례 운행하는 마을버스는 배차 간격이 길고 정류장까지 이동하는 것도 쉽지 않다. 쌀·세제·음료수처럼 무거운 물품은 이웃의 도움을 빌려야 하는 경우도 적지 않았다.

고창군은 이 같은 불편을 해소하기 위해 고창군노인복지관 등과 협력해 이동형 푸드트럭 사업을 추진했다. 특히 전북 지역 최초로 지역자활센터가 운영을 맡아 저소득층의 안정적인 일자리를 창출하는 동시에 지역사회 복지서비스를 잇는 플랫폼 역할도 수행하고 있다.

고창동네점빵은 교통과 상권 접근성이 취약한 농촌 주민의 생활 편의를 높이는 데 그치지 않고, 지역 복지와 일자리 창출을 동시에 실현하는 상생 모델로 자리매김하고 있다.

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