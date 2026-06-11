전주시 재정 구조 손질⋯인수위 본격 가동

민선 9기 전주시장직 인수위 ‘재정 혁신’ 로드맵 마련 착수 추경 필요 예산 4664억 원⋯"재정 구조 전환에 총력"

김성아 민선 9기 전주시장직 인수위원회 대변인이 11일 전주시청 브리핑룸에서 전주시의 재정 상황 등을 설명하고 있다./강정원 기자

민선 9기 전주시장직 인수위원회가 전주시의 재정 문제를 혁신하기 위한 로드맵 마련에 본격 착수했다.

인수위는 11일 전주시 기획예산과로부터 재정 현황을 보고 받고 재정 현황 파악에 나섰다고 밝혔다. 자문위원회 성격의 ‘재정혁신 도시 전주 특별위원회’에서 맡는다.

이날 인수위가 발표한 전주시 2026년 제3회 추경 편성 계획안에 따르면 필요 예산은 4664억 원이다. 이중 시급한 현안 해결을 위한 최소 예산은 1463억 원이다. 반면 세입(안)은 376억 원에 그쳤다.

전주시는 재원 대책으로 공무원 시간외수당·연가 보상비 등 복지 경비 축소(70억 원)를 비롯해 세출 구조·세외수입 조정(214억 원), 시비·원리금 차환 등 지방채 전환(78~139억 원), 사무관리비 삭감·인건비 등 제경비 유예(196억 원) 등을 제시했다.

이외 삭감·유예를 통해 280억 원 정도 축소하겠다는 계획도 담은 것으로 알려졌다.

인수위는 민선 8기 재정 흐름과 부채 규모 등 추가 자료를 요청해 전체적인 예산 현황 파악에 역량을 집중해 속도를 낸다는 방침이다. 전주시 예산의 문제점을 제대로 진단해 해결 방안 등을 도출해 나갈 계획이다.

김갑룡 재정혁신 도시 전주 특별위원회 위원장은 “전주시로부터 보고받은 현 재정 여건이 생각 이상으로 심각한 수준이다. 공무원의 복지 수당까지 축소한다는 게 사실 이해가 되지 않는다”고 말했다.

이어 “이번 추경은 물론 전주시 전반의 예산을 면밀히 살펴 문제점을 진단하고, 전주시 재정 구조를 혁신적으로 전환해 나갈 방안을 모색하는 데 모든 역량을 쏟아내겠다”고 강조했다.

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