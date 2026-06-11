“놀면서 배우는 환경사랑”…전주서 ‘초록별대 환경사랑 실천놀이터’ 개최

Trend news
한국걸스카우트 전북연맹 전주지구연합회 주관, 전주지역 12개 기관 250여 명 참여
한국걸스카우트 전북연맹 전주지구연합회 ‘2026 초록별대 환경사랑 실천놀이터’가 11일 전주시 세병공원에서 성황리에 개최됐다.
이번 행사는 유아들이 놀이를 통해 환경의 소중함을 배우고, 생활 속에서 환경보호를 실천하는 습관을 기를 수 있도록 마련됐다. 이날 전주지역 12개 기관에서 초록별대원과 교사 등 약 250여 명이 참여했다.
‘함께 놀며 배우는 환경사랑 실천 프로젝트’를 주제로 열린 이날 행사는 ▲폐현수막을 활용한 작품 만들기 ▲자연물 붙이기 ▲터널 통과 후 환경구호 외치기 ▲환경노래 부르기 등 체험 중심의 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다.
초록별대원들은 자연 속에서 친구들과 어울려 뛰어놀며 환경보호의 중요성을 배우고, 재활용과 자원순환의 의미를 몸소 체험했다. 특히 버려지는 폐현수막에 새 생명을 불어넣는 업사이클링 창작활동은 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다.
세병공원의 자연환경 속에서 펼쳐진 이날 활동은 아이들이 자연과 한층 가까워지고 환경을 아끼는 마음을 키우는 소중한 계기가 됐다. 행사에 참여한 한 교사는 “아이들이 놀이를 통해 환경보호를 자연스럽게 배우고 실천할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 전했다.
한국걸스카우트 전북연맹 전주지구연합회 관계자는 “환경보호는 어릴 때부터 생활 속에서 직접 실천해 보는 경험이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 초록별대원들이 자연을 사랑하고 환경을 지키는 건강한 시민으로 성장할 수 있도록 다양한 환경교육 프로그램을 운영해 나가겠다”고 말했다.
한편 초록별대는 한국걸스카우트의 유아 대상 프로그램으로, 자연친화적 활동과 체험 중심 교육을 통해 어린이들의 환경의식과 공동체 의식을 함양하는 다양한 활동을 펼치고 있다.
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글