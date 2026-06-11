삽과 인력 시대에서 AI·로봇의 시대로…전북, 스마트건설 혁명 전초기지

국토부·전북도·전주시·건기연·전북대 손잡고 AI 건설·로봇 혁신센터 설립 추진

김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽에서 두번째)은 11일 전북대학교 대학본부에서 전북대, 전북특별자치도, 전주시, 한국건설기술연구원과 ‘AI 건설·로봇 혁신센터 설립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 인공지능(AI)과 로봇 기술을 기반으로 한 스마트건설 산업 육성과 전문인력 양성에 나선다고 밝혔다./전북대 제공

기존 건설산업이 직면한 인력 고령화와 생산성 저하 문제를 해결하고, 수도권에 집중된 스마트건설 생태계를 지역으로 확산하기 위한 국가적 협력사업이 전북에서 본격 추진된다.

국토교통부(김윤덕 장관)는 11일 전북대학교 대학본부에서 전북대, 전북특별자치도, 전주시, 한국건설기술연구원과 ‘AI 건설·로봇 혁신센터 설립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 인공지능(AI)과 로봇 기술을 기반으로 한 스마트건설 산업 육성과 전문인력 양성에 나선다고 밝혔다.

이날 협약에는 김윤덕 국토교통부장관, 양오봉 전북대 총장, 노홍석 전북특자도 행정부지사, 윤동욱 전주부시장, 박선규 한국건설기술원장, 소재철 대한건설협회 전북특별자치도 회장 등이 참석했다.

협약은 건설산업의 디지털 전환을 가속화하고 지역 중심의 스마트건설 혁신 생태계를 구축하기 위한 것으로, 전북대학교가 보유한 피지컬 AI 기술 역량과 지역 건설산업 기반을 접목해 새로운 성장동력을 마련한다는 점에서 주목받고 있다.

협약에 따라 5개 기관은 혁신센터 설립과 운영을 위한 인프라 구축을 비롯해 행정·재정 지원, 연구개발(R&D), 기술 실증, 기업 지원, 전문인력 양성 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

전북대학교는 혁신센터 부지와 공간을 제공하고 건설 AI 및 건설 로봇 분야 전문인력 양성 과정을 운영한다. 또한 시제품 제작과 기업 컨설팅, 기술사업화 지원 등을 통해 입주기업의 성장을 돕고 연구 성과가 산업 현장에 적용될 수 있도록 지원할 계획이다.

국토교통부는 스마트건설 관련 정책 개발과 제도 개선을 담당하며, 한국건설기술연구원은 연구개발과 사업화, 투자유치 및 해외 진출 지원에 나선다. 전북특별자치도와 전주시는 행정·재정 지원과 기술 실증 기반을 제공하며 지역 스마트건설 생태계 조성을 뒷받침한다.

특히 혁신센터는 연구개발과 기술 실증, 창업 지원, 유망기업 발굴·육성, 지역 기업의 AX(인공지능 전환)를 주도하는 산학연관 협력 플랫폼으로 운영될 예정이다. 지역 건설기업과 스타트업이 신기술을 실제 건설 현장에 적용하고 사업화할 수 있도록 지원하는 스마트건설 혁신 거점 역할도 맡게 된다.

이는 정부가 추진 중인 스마트건설 활성화 정책과 국가 AI 전략, 지역균형발전 기조와도 맞닿아 있다. 이번 사업의 가장 큰 특징은 수도권 중심의 스마트건설 산업 구조를 지역으로 확장한다는 점이다.

그동안 첨단 건설기술과 관련 기업, 연구기관은 대부분 수도권에 집중돼 있었다. 하지만 혁신센터가 구축되면 전북에서도 건설 AI와 로봇 분야 스타트업 창업, 기술개발, 실증, 사업화가 가능한 환경이 조성된다.

특히 국토교통부는 혁신센터를 시작으로 전국 권역별 스마트건설 거점을 확대할 계획인데, 전북이 사실상 서남권 스마트건설 혁신의 첫 번째 거점 역할을 맡게 되는 셈이다.

김윤덕 국토부 장관은 “이번 협약은 건설 산업에 인공지능과 로봇이라는 날개를 다는 계기가 될 것”이라며 “각 기관의 역량을 모아 혁신센터를 성공적으로 출범시키고 대한민국 건설 선진화를 견인하겠다”고 의지를 피력했다.

양오봉 전북대 총장은 “AI와 로봇 기술은 건설산업의 생산성과 안전성을 획기적으로 높일 미래 핵심 기술”이라며 “AI 건설·로봇 혁신센터를 중심으로 지역 산업 혁신과 국가균형발전을 선도하는 스마트건설 거점대학 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽에서 두번째)은 11일 전북대학교 대학본부에서 전북대, 전북특별자치도, 전주시, 한국건설기술연구원과 ‘AI 건설·로봇 혁신센터 설립을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 인공지능(AI)과 로봇 기술을 기반으로 한 스마트건설 산업 육성과 전문인력 양성에 나선다고 밝혔다./전북대

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