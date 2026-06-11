김윤덕 국토부 장관 “새만금 투자금액 10조원 이상 가능성”

11일 전북도의회서 기자간담회 갖고 “태양광 시설 등 감안 추가 투자, 10조원 넘길 것” "공공기관 이전 9월 윤곽, 집적화 기조 따라 제3금융중심지 자산운용·농생명 반영 계획”

김윤덕 국토교통부 장관

김윤덕 국토교통부장관은 11일 “현대자동차 그룹의 새만금에 대한 투자액이 알려진 것보다 더 클것이고, 제2차 공공기관 전북이전 기관은 전북에 맞는 이전이 이뤄질 것”이라고 말했다.

국토부와 전북대학교 업무협약을 위해 전북을 찾은 김 장관은 이날 오전 전북특별자치도의회에서 기자간담회를 갖고 “현대차그룹의 새만금 투자 규모가 9조 원으로 알려져 있는데, 10조 원은 넘을 것이라 본다”면서 “태양광 시설과 수소산업 등을 감안할 때 투자액이 더 늘어날 것이라 확신한다”고 말했다.

그러면서 김 장관은 최근 이뤄진 새만금개발청장과 차장 인사를 언급하며 “국토부 기획조정실장이었던 공무원들이다. 국토부와 새만금청이 한 몸으로 움직이게 하는 것이 나의 몫”이라고 강조했는데, 그만큼 새만금 개발사업이 속도를 내야한다는 자신의 의지가 반영됐음을 시사했다.

제2차 공공기관 이전과 관련해서는 “집적과 집중을 통한 지방 발전을 꾀한다는 이재명 대통령의 국정 철학이 반영된 공공기관 이전이 될 것이며 9월중으로 윤곽이 나올 전망”이라고 강조하면서 “전북의 경우 제3금융도시, 특히 자산운용 중심 금융타운 조성과 농업 발전을 위한 농생명산업 후속 조치를 생각하고 있다”고 했다.

그러면서 “특정 지역에 몰아주는 식의 이전이나 지원은 없을 것”이라면서도 “다만 통합 지역에 대한 인센티브는 주겠다는 약속은 지킬 것”이라고 덧붙였다.

최근 전북에서 논의되고 있는 제주까지 포함하는 호남권 메가시티와 관련해서는 “장관이나 정치인으로 처음 듣는 이야기인데, 대통령의 국정 철학은 ‘5극 3특’이다”며 “광주 전남과 전북은 구분해야한다. 광주전남뿐만 충청과도 협력을 해야된다고 생각한다”고 부연했다.

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