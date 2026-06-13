[안성덕 시인의 ‘풍경’] 악수

안성덕 作

어라, 다시 보아도 오른팔이 안 보입니다. 두꺼운 겨울에는 감쪽같아 몰랐었는데 반소매 여름에 보니 분명합니다. 그런데, 가끔 산책길에 스치던 저이는 어떻게 밥을 먹을까요? 악수는 또 어떻게 할까요?

악수, 쥘 握에 손 手지요. 힘센 오른손 서로 맞잡는 것이지요. 험한 세월 사방에 적뿐인 세상, 혹시 무기를 숨기지는 않았습니까? 나는 당신을 해할 마음이 없습니다. 안심하고 안심시키는 것이지요. 그렇담 왼팔뿐인 저이는 온통 적이고 항상 불안할까요? 가만 생각해보니 손 못 잡아서 눈 맞잡았겠습니다. 마음 맞잡고 살랑살랑 온기 전했겠습니다. 가던 길 멈추고 길섶 꽃구경을 하는 저이, 그러게요 건성 맞잡은 손 가랑잎처럼 팔랑거린 내 눈엔 만개한 개망초꽃 안 보였던 겁니다. 다순 기운 전하지 못한 마음에 금계국 안 피었던 겁니다. 악수는 손보다 먼저 눈빛을, 마음을 맞잡아야 상대도 나도 꽃 핀다는 걸 미처 몰랐습니다.

앞서가는 저이, 오른쪽이 허전할세라 왼쪽이 거듭니다. 모르게 살짝 오른쪽 허공을 받쳐 줍니다. 삼천 노인회에서 가꾸는 꽃밭에 금잔화가 피어납니다. 꺼끄락 있는 곡식의 종자를 뿌린다는 망종(芒種) 아침, 자귀 꽃이 꼭 공작 꼬리 같습니다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지