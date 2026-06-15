조지훈 “전주·완주 통합 필요”⋯엇갈린 통합 의지

조 전주시장 당선인, 15일 공식 입장문 발표 “통합 추진 의사 변함없어⋯신뢰 회복 최우선”

조지훈 전주시장 당선인./인수위 제공

민선 9기 출범을 앞두고 전주·완주 통합이 또다시 뜨거운 감자로 부상했다.

이원택 전북특별자치도지사 당선인이 임기 중 통합 미추진 의사를 밝혔지만, 조지훈 전주시장 당선인은 찬성 기조 유지를 공식화했다.

조 당선인은 15일 입장문을 통해 “정책 규모화를 위해서라도 통합이 추진돼야 한다는 입장에는 전혀 변화가 없다“며 전주·완주 통합 재추진 의지를 명확히 했다.

앞서 이 당선인은 지난 9일 재선에 성공한 유희태 완주군수 선거대책본부 해단식·새마을회 간담회, 10일 전북도지사직 인수위원회 출범식 기자 간담회에서 임기 내 추진하지 않겠다는 의사를 밝혔다.

당시 “행정 통합 입장이 반대로 바뀐 적은 없다”며 “(전주와의 통합을 반대하는) 완주군민의 뜻이 확인된 만큼 당분간 통합 논의는 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

반면 조 당선인의 통합 재추진 의사는 변함없는 것으로 알려졌다.

다만 1997년, 2007년, 2013년에 이어 민선 8기 도전마저 실패한 만큼 신뢰 회복이 우선돼야 한다는 주장이다. 실패 원인은 ‘통합의 주춧돌’이 돼야 할 완주군민의 신뢰가 무너진 데 있다고 분석한 조 당선인이다.

그는 “전주·완주 통합 추진에 있어서 가장 중요한 요소는 신뢰 회복”이라며 “여기에 완주·전주 모두에게 이익이 되는 실질적인 상생이 더해져야만 한다. 통합이 되기 전부터 상생은 전제조건이 돼야 한다”고 강조했다.

또 “한쪽이 일방적으로 흡수하는 방식이거나 정치적 슬로건으로 강압을 느끼게 하는 건 통합을 방해하는 행위”라면서 “특정 지역민들이 희생이라고 생각하는 것이 아닌 상대 측 역시 내 것도 함께 내 줄 수 있다는 태도가 필요하다”고 설명했다.

이에 정치적 슬로건이나 선언적인 통합이 아닌 신뢰를 회복하는 데 우선순위를 둔다는 구상이다.

조 당선인은 “2022년 지방자치법이 개정되면서 특별지방자치단체 구성이 가능해졌다”며 “무리한 행정 통합 대신 인프라·관광 자원·산업 등을 연계해 경제 통합을 이뤄 성과를 체감하게 된다면 행정 통합으로 가는 길을 만들 수 있을 것이다"고 전했다.

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