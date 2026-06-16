전주 롯데어린이집, 플리마켓 수익금으로 이웃사랑 실천

전주시 삼천동에 있는 롯데어린이집 플리마켓을 통해 마련한 수익금을 전주시 복지재단에 전달한 가운데 원아와 학부모, 교사들이 기념촬영을 하고 있다. 전주시 제공

전주시 삼천동에 있는 롯데어린이집(원장 소효진)은 16일 “어려운 이웃을 위해 서 달라”며 전주시복지재단(이사장 윤방섭)에 성금 151만 8900원을 전달했다.

전달된 성금은 롯데어린이집 원아와 학부모들이 플리마켓을 통해 마련한 수익금이다.

윤방섭 이사장은 “3년째 꾸준히 나눔을 실천하고 있는 롯데어린이집 소효진 원장님과 원아, 학부모님들께 감사드린다”면서 “소중한 성금은 도움이 필요한 복지사각지대 이웃들을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다.

한편, 롯데어린이집은 지난 2024년부터 해마다 플리마켓을 통해 나눔을 실천하고 있으며, 이번 기부로 전주시복지재단 백만천사 나눔에서 3년째 동참하게 됐다.

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