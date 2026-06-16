25주년 전주세계소리축제, 판소리의 ‘판’으로 돌아간다

전주세계소리축제, 16일 프로그램 발표회 열고 올해 축제 방향성 발표 축제 개최 25주년 맞아, 소리축제의 정체성인 판소리의 ‘판’에 초점 “전통 국악의 본질 회복, 글로벌 진출 통한 브랜드 정체성 확립할 것”

16일 한국소리문화의전당 국제회의장 중회의실에서 열린 2026 전주세계소리축제 프로그램 발표회에서 최철 조직위원장이 질의응답하고 있다. /전주세계소리축제 조직위 제공

전주세계소리축제(이하 소리축제)가 25회차를 맞아 기존 공연장 중심의 축제에서 벗어나 관객과 예술가가 함께 어우러지는 ‘판’의 축제로 변화를 선언했다.

소리축제는 16일 한국소리문화의전당 국제회의장 중회의실에서 프로그램 발표회를 열고 올해 축제의 방향성과 주요 프로그램을 공개했다.

오는 8월 12일부터 16일까지 도내에서 열리는 올해 축제의 키워드는 ‘소리의 숨결, 모아 판으로’다. 조직위는 축제 25주년을 맞아 소리축제의 출발점이자 정체성인 판소리의 ‘판’ 정신에 주목했다.

특히 올해는 기존 개·폐막작 중심 운영 방식에서 벗어나 축제 참여 예술인과 관객이 함께 어울리는 열린 참여형 축제로의 전환을 시도한다. 개막작 대신 누구나 참여할 수 있는 개막 세리머니를 마련하고, 축제 전반을 관객이 함께 만들어가는 놀이판 형식으로 구성한다는 계획이다.

소리축제의 대표 프로그램인 ‘판소리 다섯바탕’도 변화를 맞는다. 기존 완창 중심 공연에서 벗어나 판소리와 전통연희가 결합된 ‘판놀음’ 형식으로 재구성했다.

첫째 마당에서는 줄타기와 사자놀이, 기놀이, 열두발놀이 등 전통 연희가 흥겨운 판을 열고, 둘째 마당에서는 소리꾼들이 다섯 바탕의 주요 대목을 선보인다. 마지막은 관객과 예술가가 함께 어우러지는 판굿으로 마무리된다.

무대에는 장문희(춘향가), 송재영(심청가), 김차경(흥보가), 왕기석(적벽가), 김세미(수궁가) 명창이 참여하며, 예인협회 ‘In 천지’가 줄타기와 연희를 맡는다.

젊은 소리꾼들의 무대인 ‘젊은판소리 다섯바탕’도 마련된다. 블라인드 심사를 통해 선발된 이수현, 박시본, 최광균, 고한돌, 소장 등이 무대에 오른다. 이들은 올해 소리축제 홍보대사로도 활동한다.

전통 국악의 본질을 조명하는 기획공연도 눈길을 끈다. 구순이 넘은 나이에도 현역으로 활동 중인 박대성(아쟁)·박범훈(피리)의 ‘산조의 밤’, 젊은 연주자들의 ‘오늘의 시나위’도 관객들을 찾아간다. 특히 올해 축제에서는 판소리를 소재로 한 영화와 관객 대화를 결합한 ‘판소리X시네마’도 새롭게 마련돼, 색다른 경험을 전한다.

국내 초청 공연으로는 남원시립국악단의 창극 ‘아버지의 해방일지’를 비롯해 김소라의 ‘여성농악-안녕, 평안굿’, 고창농악보존회의 ‘만두레 풍장굿’, 강릉단오굿보존회의 ‘강릉단오굿’ 등이 관객을 만난다. 전북CBS와 공동기획한 심수봉, 어반자카파 공연도 예정돼 있다.

월드뮤직 프로그램 역시 이어진다. 2014년 초연된 국제협업 프로젝트 ‘쇼팽&아리랑’을 비롯해 캐나다 포크밴드 ‘재니스 조 리 & 큐티즈 밴드’와 소리꾼 송봉금의 협업, 인도 카르나틱 바이올리니스트 요츠나, 말라위 출신 듀오 마달리초 밴드, 아랍음악 그룹 마지카 밴드 등이 참여한다.

축제 공간도 공연장을 넘어 지역으로 확장된다. ‘찾아가는 소리축제’는 문화 향유 기회가 적은 복지시설과 보호센터 등을 직접 찾아가며, ‘소리 프린지’는 전주 한옥마을과 도심 곳곳에서 시민과 만난다. 팔복예술공장에서는 어린이 소리축제가 열린다.

최철 전주세계소리축제 조직위원장은 “전주세계소리축제는 25년 동안 대한민국을 대표하는 전통음악축제로 성장해 왔다”며 “전통 국악의 본질을 바탕으로 현대적 감각과 세계적 시각을 더해 소리축제만의 브랜드 정체성을 더욱 확고히 하겠다”고 말했다.

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