[사설] 현대차 새만금 투자, 정부 지원 속도 내야

현대차그룹의 새만금 투자 현실화를 위해서는 정부의 속도감 있는 후속 지원이 절실하다. 전력과 용수, 교통, 인력 확보는 물론 규제 특례를 위한 법령 개정 등이 뒷받침돼야 하기 때문이다. 이를 위해서는 정부 부처 간 협력과 과감한 국가재정 지원이 중요하다. 그래야 새만금이 이재명 정부가 지향하는 지역 균형 발전의 성공적인 모범사례로 우뚝 설 수 있을 것이다.

현대차그룹은 지난 2월 정부 및 전북자치도와 새만금 지역 112만4000㎡ 부지에 약 9조원을 투자하는 협약을 체결했다. 주요 사업은 AI 데이터센터와 로봇 제조·부품 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전 시설, AI 수소 시티 구축 등이다. 그리고 이달 8일 한국을 방문한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 현대차그룹 정의선 회장과의 회동에서 AI 데이터센터 투자 등 새만금을 한국의 ‘AI 밸리’로 만드는데 참여하겠다고 밝혀 세계적인 눈길을 끌었다. 또 최근에는 삼성전자가 반도체 패키징(후공정) 공장 후보지로 광주와 함께 새만금을 심도 있게 검토 중인 것으로 확인됐다. 이처럼 새만금이 우리나라의 비수도권 최대 첨단 테크 단지로 떠오르면서 정부와 전북자치도의 발걸음도 빨라지고 있다.

정부는 국무총리실을 중심으로 범정부 새만금 태스크포스(TF)를 운영하며 규제 개선과 정책금융 지원, 인프라 구축 등에 나섰다. 이재명 대통령도 취임 1주년 기자회견에서 현대차그룹의 새만금 투자 계획을 언급하며 새만금에 힘을 싣고 있다. 여기에 발맞춰 전북자치도도 ‘새만금 전북 대혁신 태스크포스(TF)’를 만들어 제도 개선 및 지원 과제를 발굴해 관계부처와 추진 중이다. 지원 과제는 인센티브 확대 및 규제 완화, 평가의견 개선, 기술개발 지원, 인재육성 강화, 금융지원 등 총 57건이다. 연구개발(R&D)과 인력 양성, 금융지원, 정주여건 개선 등을 포괄하는 종합 지원 패키지인 셈이다.

문제는 이를 얼마나 속도감 있게 지원하느냐에 달려 있다. 부지 제공부터 세제·재정 지원, 규제 개선, 인프라 구축, 인력 양성까지 전폭 지원이 필요하다. 정부와 전북자치도, 새만금개발청, 현대차그룹이 머리를 맞대야 할 것이다. 이를 통해 현대차의 새만금 투자 프로젝트가 대기업 지방투자의 성공모델로, 국가균형발전에 크게 기여해 주길 바란다.

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