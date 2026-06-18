정부 최초 AI로 만든 K-POP 그룹 “새만금을 노래하다”

새만금개발청, 아이돌 그룹 ‘만금 보이즈’ 선보여 데뷔곡 ‘새만금 Reset’, 공식 유튜브 통해 공개 AI·로봇·수소·RE100 등 미래상 담아 디지털 홍보

만금 보이즈. (왼쪽부터 신시, 가력, 야미) /새만금개발청

새만금개발청(청장 문성요)은 18일 인공지능(AI) 기반 케이팝 아이돌 그룹 ‘만금 보이즈(MANGEUM BOYZ)’의 데뷔 싱글 ‘새만금 Reset’ 뮤직비디오를 공식 유튜브 채널에 공개했다.

정부기관이 최초로 만든 AI 케이팝 아이돌 그룹인 ‘만금 보이즈’는 3인조로 구성됐다.

메인보컬 ‘신시(Shinsi)’는 새만금의 비전과 희망을 상징하며, 퍼포먼스 보컬 ‘가력(Garyeok)’은 도전과 혁신의 정신을 나타낸다.

메인 래퍼 ‘야미(Yami)’는 역동성과 추진력을 콘셉트로 담았다.

공개된 데뷔곡은 새만금의 새로운 도약과 미래산업 중심지로의 전환을 주제로 제작됐다.

인공지능(AI), 로보틱스, 수소산업, 미래 모빌리티, 스마트 도시 등 새만금이 추진하고 있는 역점 사업을 소개하며 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용한 뮤직비디오로 미래도시와 첨단산업이 공존하는 새만금의 모습을 감각적인 영상미로 표현했다.

이번 프로젝트는 새만금이 대한민국 미래산업과 에너지 대전환의 중심지로 성장하고 있는 모습을 국민과 기업에게 보다 쉽고 친근하게 알리기 위해 기획됐다.

특히 기존의 틀에 박힌 정책 홍보 방식에서 벗어나 생성형 인공지능(AI)과 케이팝 콘텐츠를 결합한 새로운 디지털 홍보 모델을 시도했다는 점에서 의미가 있다는 게 개발청의 설명이다.

개발청은 인공지능(AI), 로봇, 수소, 재생에너지, RE100 등 새만금의 핵심 산업 비전을 음악과 영상으로 풀어내 젊은 세대와의 소통을 확대하고자 했다.

개발청은 ‘만금 보이즈’를 일회성 콘텐츠에 그치지 않고, 새만금의 산업·관광·문화·투자유치 정책과 관련된 음원을 제작하여 지속 가능한 디지털 홍보 브랜드로 발전시켜 나갈 계획이다.

공개된 음원은 국민 누구나 자유롭게 감상하고 공유할 수 있는 공공콘텐츠로 제공하고 숏폼 콘텐츠, 웹콘텐츠, 행사 및 박람회 연계 프로그램 등으로 활용 범위를 확대해 새만금의 미래 비전을 다양하게 홍보할 예정이다.

문 청장은 “새만금은 최근 첨단산업의 중심지로 성장 속도를 높이고 있으며, 이러한 미래 비전과 활기찬 모습을 ‘만금 보이즈’를 통해 다채롭게 알리게 되어 기쁘다”면서 “앞으로도 국민과 기업에게 가깝게 다가가는 새만금이 되도록 다양한 디지털 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

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