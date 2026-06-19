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아파트 할인 분양 미끼 사기 의혹⋯경찰 수사

이상구 웹승인 2026-06-19 13:42 수정 2026-06-19 13:42

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완산경찰서 전경. /전북경찰청

시세보다 저렴하게 아파트를 분양받을 수 있다는 말에 속아 수억 원을 잃었다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

전주완산경찰서는 사기 혐의로 전주시의 한 분양 시행사 직원 A씨 등에 대한 고소장을 접수해 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

고소장에는 군산지역의 6억 원대에 거래되는 아파트를 4억 원대에 분양받을 수 있다는 말을 믿고 잔금을 모두 지급했지만, 이후 부동산 등기 절차가 진행되지 않고 있다는 내용이 담겨 있는 것으로 파악됐다.

경찰에 따르면 접수된 관련 고소는 2건이며, 피해 금액은 모두 8억 5000만 원 상당인 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “고소인 조사는 군산에서 끝내고 온 상태이다”며 “피의자 조사 등 관련 혐의 유무를 밝힐 예정이다”고 말했다.

이상구 수습기자

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#완산경찰서
이상구 lsg21693483@gmail.com
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