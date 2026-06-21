이전기사
전북일보로고

[새 아침을 여는 시] 비빔밥-최명진
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-06-22 03:23 (Mon)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 새 아침을 여는 시

[새 아침을 여는 시] 비빔밥-최명진

기고 웹승인 2026-06-21 18:40 수정 2026-06-21 18:40

엄마가 쾅 닫고 들어오신다

화난 팔 걷어붙여 부엌으로 가신다

달아오른 땀 손등으로 닦으신다

문지방에 앉아 쓱쓱 비벼

입안 가득 한가득

밀어 넣으신다

낮잠이나 자는 내게

숟가락 세워 말씀하신다

허공에 대고

목멘 입으로

뭐라고 뭐라고 하신다

아, 엄마는 밖에서 무슨 일이 있었던 걸까? “쾅” 하는 소리가 심상치 않다. 엄마는 손에 잡히는 대로 “쓱쓱 비벼/입안 가득 한가득/밀어 넣”는다. 치밀어오르는 “화”를 누르고자 하는 것. 게다가 한가하게 “낮잠이나 자는” 아들을 보니 울화가 더 난다. 장성한 아들이 집에서 빈둥거린다고 흉보는 소리를 들은 걸까? 엄마는 “허공에 대고” “뭐라고 뭐라고” 한다. 입안 가득한 비빔밥 때문에 무슨 말을 하는지 모르겠다. 아니, 사실 엄마는 목이 멘 거다. 엄마에게는 분명 억울한 일이 있다. 이 시에서 비빔밥이 그걸 속으로 꾹꾹 눌러 앉힌다. /문신 시인

새 아침을 여는 시

레퀴엠-배귀선 실버들 아래로 - 김영춘 봄비-송찬호 말의 비행 - 고은주 봄, 병동정원-박태건 장항선-백연숙 사월 꽃말 - 이안 울고 가는 저 기러기 - 송진권 저녁에 - 이길상 눈물의 중력 - 신철규

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#새아침을여는시 #최명진 #비빔밥 #문신 시인 #문우회
기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 인터넷신문등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr