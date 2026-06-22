하정우 전 AI미래기획수석 특강⋯전주, 특별도시 도약 시동

24일 전북경제통상진흥원서 진행⋯AI 기술 흐름·전환 사례 설명

조지훈 전주시장 당선인의 핵심 공약인 피지컬 AI 특별 도시를 시민들에게 설명하는 특강이 열린다.

민선 9기 전주시장직 인수위원회는 오는 24일 전북특별자치도경제통상진흥원 4층 대회의실에서 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 초청 특강을 개최한다고 밝혔다.

특강의 주제는 ‘시민을 위한 인공지능 대전환(AX), 전주 모두를 위한 AI 특별 도시’다.

조지훈 당선인의 5대 공약 중 하나인 피지컬 AI 특별 도시와 관련해 공감대를 형성하고 정책 방향을 공유할 구상이다.

하 전 수석은 시민의 눈높이에 맞춰 최근 AI 기술 흐름과 글로벌 지방정부의 AI 전환 사례를 강연한다. AI가 산업과 행정, 지역경제에서 어떤 변화를 불러올 수 있는지 등 시민이 체감하기 쉽게 설명할 계획이다.

안국찬 인수위원장은 “전주시민과 AI 특별 도시의 방향에 대해 공유하는 자리”라면서 “AI가 시민의 삶, 상업, 행정과 어떻게 유기적으로 연결되고, 어떤 변화를 끌어낼 수 있는지 알 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 조 당선인은 전주에서 AI 혁명을 실현해 시민의 삶을 한층 더 편리하게 만들고 행정 혁신과 산업 패러다임 전환을 이뤄낸다는 목표다.

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