“올림픽 놓치면 전북 미래도 없다”…전북체육인, 당선인들에 결단 촉구

전북체육회 “전북 올림픽은 선택 아닌 생존 전략” 당선인들에게 호소

2036 전주 하계올림픽 유치 성공기원 다짐대회. 전북일보 자료사진

전북 체육인들이 ‘전북 미래 청사진’을 그리는 성장축 하나인 올림픽 유치 정책이 속도감 있게 펼쳐지길 강력히 호소했다.

올림픽 유치 도전은 단순한 국제스포츠 이벤트가 아닌 스포츠산업을 통해 미래 100년 먹거리를 창출하고 전북 대변혁을 이끌 핵심 동력으로 민선 9기 출범 전환점에서 전북 대도약을 이뤄내자는 것이다.

전북체육회는 22일 ‘전북지역 6·3 지방선거 당선인들에게 드리는 호소문’을 발표하고 “올림픽 유치 도전은 대한민국 균형발전의 분수령이자 전북의 미래 100년을 좌우할 승부수”라며 “전북 대도약의 기회를 반드시 현실로 만들어야 한다”고 강조했다.

도체육회는 “올림픽 유치는 단순한 국제 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠산업을 기반으로 미래 먹거리를 창출하고 지역 발전을 견인할 핵심 성장동력”이라며 “민선 9기 출범이라는 전환점에서 전북도민들의 염원인 전북 대도약을 실현하기 위해서는 올림픽 유치가 반드시 필요하다”고 밝혔다.

특히 지난해 2월 28일 대한체육회 대의원총회에서 전북이 서울을 제치고 2036 하계올림픽 국내 후보도시로 선정된 순간을 상기시키며 그 의미를 강조했다.

도체육회는 “당시 전북은 49대 11이라는 압도적인 표차로 서울을 누르고 국내 후보도시로 선정되는 쾌거를 이뤘다”며 “전북이 올림픽 유치에 나섰을 때만 해도 무모한 도전이라는 시선이 적지 않았지만, 불가능에 도전하는 정신으로 이른바 ‘다윗의 기적’을 만들어냈다”고 평가했다.

이어 “그 과정은 전북도민의 자존감을 높였고 ‘우리도 할 수 있다’는 자신감을 안겨줬다”며 “전북은 다시 오기 힘든 천금 같은 기회를 만들어낸 만큼 지금의 도전을 반드시 성공으로 완성해야 한다”고 주장했다.

전북체육회는 최근 이원택 전북도지사 당선인이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 올림픽 유치 의지를 밝힌 점을 언급하며 적극적인 역할을 주문했다.

도체육회는 “이원택 당선인이 직접 나서 올림픽 유치 과정에서 막혀 있는 부분을 해결하고 국가 차원의 유치 확정 절차가 원활하게 진행될 수 있도록 힘을 모아주길 기대한다”며 “정치·행정·정책 등 모든 분야에서 역량을 집중해야 할 시점”이라고 밝혔다.

또한 전북이 ‘원팀’으로 움직여야 한다는 점도 거듭 강조했다.

도체육회는 “전북이 하나로 뭉쳐 일사불란하게 움직일 경우 올림픽 유치가 국가 핵심 과제로 추진될 수 있으며 범정부 차원의 지원 체계도 확보할 수 있다”며 “체육회와 체육인들 역시 유치 과정에 도움이 되는 일이라면 가장 앞장서 역할과 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

현재 2036 하계올림픽 유치전에는 인도와 카타르, 독일 등 세계적인 국가들이 경쟁에 뛰어든 상태다. 체육회는 일부 경쟁국의 경우 국가 정상까지 나서 유치 의지를 표명하고 유치위원회를 구성하는 등 본격적인 활동에 나서고 있다고 전했다.

이에 따라 전북 역시 더 이상 시간을 허비해서는 안 된다고 목소리를 높였다.

도체육회는 “우리 체육인들은 간절함을 넘어 절박한 심정”이라며 “올림픽 유치 일정이 더 이상 지연돼서는 안 되며 지금부터는 실질적인 유치 전략과 국가적 지원 체계를 구축하는 데 집중해야 한다”고 강조했다.

전북체육회는 올림픽이 가져올 지역 발전 효과도 거론했다.

서울올림픽 이후 서울이 세계적인 국제도시로 성장했고, 평창동계올림픽 이후 강원권 교통망과 사회간접자본(SOC)이 크게 확충된 사례를 언급하며 전북 역시 올림픽을 통해 획기적인 도약이 가능하다고 전망했다.

체육회는 “전북이 올림픽을 유치하면 교통과 관광, 물류 분야의 SOC 확충은 물론 체육시설 인프라 구축과 국제적 도시 브랜드 확보라는 성과를 얻을 수 있다”며 “대한민국 변방이라는 이미지를 넘어 국가 균형발전의 중심축으로 성장하는 역사적 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “후손들에게 더 나은 전북을 물려주기 위해서는 지금이 가장 중요한 시기”라며 “정부 재정 지원을 담보할 특별법 제정과 올림픽 유치 타당성 확보, 국제올림픽위원회(IOC) 기준에 부합하는 전략 마련에 지역사회 모두가 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

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